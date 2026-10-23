포천시, 2027 세계인문학포럼 공동개최지 선정…세계 석학들 한탄강 찾는다

▲포천시가 2027년 제9회 세계인문학포럼 공동개최지로 최종 선정됐다.ⓒ포천

유네스코 세계지질공원서 생태·평화·공존의 가치 공유…국내외 3000명 참여 계획

경기 포천시가 2027년 열리는 제9회 세계인문학포럼 공동개최지로 최종 선정되면서 한탄강 유네스코 세계지질공원이 국제 인문학 교류의 무대로 주목받게 됐다.

포천시는 경기도, 성남시와 함께 2027년 제9회 세계인문학포럼 공동개최지로 최종 선정됐다고 23일 밝혔다.

세계인문학포럼은 교육부와 한국연구재단이 2011년부터 추진해 온 국제 학술행사다. 세계 각국의 석학과 전문가들이 모여 인류가 직면한 시대적 과제를 인문학적 관점에서 살펴보고 미래사회의 발전 방향을 논의하는 자리다.

제9회 포럼은 내년 10월 말부터 11월 초 사이 개최될 예정이다. 교육부와 경기도, 포천시, 성남시가 공동 주최하고 한국연구재단이 주관한다.

총사업비는 9억 원 규모로, 국내외 학자와 관계자 등 약 3000명이 참여하는 국제행사로 추진된다.

이번 공동개최는 경기 남부의 첨단산업과 학술 기반에 경기 북부의 생태·평화·역사 자산을 접목했다는 점에서 의미가 있다.

특히 성남시와 포천시가 서로 다른 지역적 특성을 활용해 국제 학술행사와 현장 체험 프로그램을 연계하는 방식으로 진행된다.

성남시는 인공지능(AI)과 미래도시, 인간의 존엄과 공존 등을 주제로 국제 학술 프로그램을 운영할 예정이다.

포천시는 한탄강 유네스코 세계지질공원을 중심으로 학술회의에서 논의된 인문학적 가치를 자연과 역사 현장에서 직접 경험할 수 있는 프로그램을 선보인다.

포럼 마지막 날에는 포천에서 세계인문도시 리더스 라운드테이블과 폐회식, 한탄강 현장탐방 등이 진행될 예정이다.

국내외 참가자들이 한탄강의 자연환경과 지역의 역사적 자산을 살펴보면서 생태와 평화, 공존의 의미를 공유하는 자리로 마련된다.

포천시는 그동안 인문도시 지원사업을 비롯해 포천학, 인문아카데미, 인문도시 페스티벌 등을 추진하며 지역의 역사와 문화자산을 시민 생활 속에 확산하는 데 힘써왔다.

시는 이번 국제행사 공동개최를 계기로 그동안 축적한 인문도시 정책 성과를 국내외에 알리고, 한탄강을 비롯한 지역 문화·관광자원의 인지도를 높인다는 구상이다.

아울러 성남시와의 협력을 통해 경기 남부와 북부가 함께 참여하는 인문도시 발전 모델을 구축하고 국제교류 확대에도 나설 계획이다.

백영현 포천시장은 “이번 세계인문학포럼 공동개최지 선정은 포천이 오랜 시간 쌓아온 인문도시의 역량과 가치를 세계적으로 알릴 수 있는 뜻깊은 성과”라고 밝혔다.

이어 “세계 석학들이 포천의 자연과 역사 속에서 생태와 평화, 공존의 의미를 직접 경험하고 인문학적 성찰을 나누는 특별한 기회가 될 것”이라고 말했다.

백 시장은 또 “성남시와 긴밀히 협력해 성공적인 국제행사를 개최하고, 지속가능한 인문도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.