김원기 의정부시장, 경기콘텐츠진흥원장과 스타트업 육성 협력 논의

▲김원기(오른쪽) 의정부시장이 22일 탁용석 경기콘텐츠진흥원장과 만나 지역 창업기업 육성을 위한 협력 방안을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다.ⓒ의정부시

김원기 의정부시장은 22일 탁용석 경기콘텐츠진흥원장과 만나 내달 4일 개최되는 ‘로컬 스타트업 챌린지, 의정부 2026’ 본선 행사 추진 방향과 지역 창업기업 육성을 위한 협력 방안을 논의했다.

‘로컬 스타트업 챌린지, 의정부 2026’은 의정부시와 경기콘텐츠진흥원이 협력해 추진하는 창업기업 육성사업으로 창의적인 아이디어와 기술을 보유한 스타트업의 사업화와 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

특히 의정부시 행정과 연계한 스타트업 공모전을 통해 기업이 보유한 기술과 아이디어를 실제 행정 현장에 적용할 수 있도록 민관 전문가의 멘토링과 실증 기회를 제공하고 있다.

의정부문화역 이음에서 열리는 본선 행사는 스타트업과 투자사, 유관기관 및 대학 관계자 등이 참여하는 비즈니스 행사로 진행된다. 창업경진대회 본선 발표를 비롯해 콘텐츠 기업 지원사업 성과 공유, 투자사와의 비즈니스 미팅 및 네트워킹 등이 마련될 예정이다.

경기콘텐츠진흥원은 경기도 콘텐츠 산업의 경쟁력 강화와 관련 기업의 성장을 지원하는 전문기관으로, 콘텐츠 기업 육성과 창업·사업화 지원 등 다양한 사업을 의정부시와 협력해 추진하고 있다.

또한 의정부시에 위치한 북부경기문화창조허브를 통해 경기북부 지역 창업기업에 입주 공간과 사업화 프로그램을 제공하고 콘텐츠 창작 시설‧장비 및 교육 지원 등 지역 콘텐츠 산업 활성화를 위한 사업도 운영하고 있다.

이날 양 기관은 ‘로컬 스타트업 챌린지’의 성공적인 개최를 위한 협력 방안과 함께 지역 콘텐츠 기업의 성장 기반 강화 및 창업 생태계 활성화 방향에 대해서도 의견을 나눴다.

김원기 시장은 “로컬 스타트업 챌린지는 창업기업의 혁신적인 아이디어를 실제 행정 현장과 연결하고, 새로운 성장 가능성을 확인하는 의미 있는 사업”이라며 “앞으로도 경기콘텐츠진흥원과 긴밀히 협력해 창업기업의 사업화와 투자 연계 기회를 확대하고 기업의 성장이 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.