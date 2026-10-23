쌀·감자로 매출 35억…강릉 정남미그룹, 농촌융복합산업 '최우수상'

강원특별자치도는 농림축산식품부가 주최한 2026년 농촌융복합산업 우수사례 경진대회에서 강릉시 농업회사법인 정남미그룹이 최우수상을 수상했다고 밝혔다.

이번 경진대회는 농촌 자원을 활용해 가공, 유통, 체험, 관광 등을 연계한 우수 경영체를 발굴하고자 마련했다.

▲2026년 농촌융복합산업 우수사례 경진대회. ⓒ강원특별자치도

전국 시·도에서 추천한 15개 경영체를 대상으로 서면·현장·발표심사를 거쳐 총 5개 기업을 선정했다.

정남미그룹은 강릉시에서 생산되는 쌀, 감자 등 지역 농산물에 전통 떡 제조기술과 제과기술을 접목해 가공제품을 개발했다.

국내외 판로를 개척한 성과를 높이 평가받았다.

대표 브랜드 정남미명과는 쌀 베이커리 제품 구황작물빵 16종을 개발해 누적 판매량 100만 개를 돌파했다.

방송 출연으로 전국 인지도를 높인 뒤 직영매장, 온라인몰, 팝업스토어 등 국내 유통망을 넓혔다.

일본과 300만 달러 규모 수출계약을 체결하고 미국 H마트에 입점하는 등 해외 진출 성과도 거뒀다.

지역 농산물을 활용한 제조·가공·유통·판매 연계 체계도 구축했다.

2025년 기준 매출액 35억 원, 고용인원 17명을 기록하며 부가가치 향상과 일자리 창출에 기여하고 있다.

이번 수상으로 정남미그룹은 농림축산식품부 장관상과 상금 300만 원을 받는다.

온·오프라인 판로지원 사업 우선 참여와 홍보 지원 혜택도 얻는다.

강원특별자치도는 우수사례를 확산하고 가공제품 경쟁력 강화와 판로 확대를 위한 지원을 이어갈 계획이다.

김동식 강원특별자치도 농정과장은 "이번 수상은 강원 농산물 가치를 차별화된 제품 개발과 국내외 시장 개척으로 연결한 성과다"며 "지역 농산물을 활용한 우수 경영체를 발굴하고 농촌융복합산업을 육성해 농가소득 증대와 지역경제 활성화로 이어지도록 노력하겠다"고 말했다.