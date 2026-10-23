학교 현장 목소리 듣는다…원주교육지원청, 학부모 정책간담회

원주교육지원청이 22일부터 초·중·고·특수 학교급별 교육장-학부모 정책간담회를 총 4회에 걸쳐 개최한다.

이번 간담회에서는 현장체험 학습 확대 및 교사 부담 경감과 보호 방안, 위기학생 예방 및 관리 방안, 인성교육 강화 방안, 장애아동 지원인력 관리와 교육문제, 진학 자료제공과 상담 등 교육 현안에 대해 의견을 나눈다.

▲학부모 정책간담회. ⓒ원주교육지원청

원주교육지원청은 교육지원청 단위의 현장체험학습 지원센터 운영을 통해 안전관리 보조인력 인력풀 구성과 학교별 인력 매칭 등 행정·재정적 지원을 이어간다.

위기학생 조기 발견과 지역사회 통합 지원을 강화하고 일회성 안내를 넘어선 현장 중심 인성교육을 추진한다.

▲학부모 정책간담회. ⓒ원주교육지원청

장애학생 지원인력의 전문성을 높여 교육활동 지원을 내실화하는 한편 원주진학지원센터 운영으로 교육지원청의 진학상담 기능을 넓힐 방침이다.

황재연 원주교육지원청 교육장은 "현장체험학습 지원센터 운영을 통해 학교별 인력 매칭 등에 필요한 행정·재정적 지원을 해 나가겠다"며 "위기학생 조기 발견, 현장 중심 인성교육 강화, 장애학생 지원인력 내실화, 원주진학지원센터를 통한 진학상담 기능 강화를 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.