'빛나는 목소리, 하나의 울림' 횡성 유소년 합창단 감동 무대

횡성교육지원청이 22일 횡성문화원 발표회장에서 관내 초·중학생들로 구성된 횡성 유소년 합창단 횡성 유스콰이어의 제2회 정기연주회 '빛나는 목소리, 하나의 울림'을 개최했다.

이번 정기연주회는 문화 소외지역 아동들에게 문화예술 교육 및 향유 기회를 제공하고 음악적 재능을 갖춘 지역 아동을 발굴·육성하고자 마련했다.

▲횡성 유스콰이어의 제2회 정기연주회. ⓒ횡성교육지원청

단원들이 건전한 가치관과 지역 자부심을 함양하도록 돕는 데 목적을 두었다.

연주회는 김영주 지휘자의 지휘와 한지수 피아니스트의 반주로 진행했다.

합창단원들은 연습을 통해 다져온 음악적 기량과 조화로운 하모니를 선보였다.

▲횡성 유스콰이어의 제2회 정기연주회. ⓒ횡성교육지원청

이번 공연은 전석 무료로 진행해 학생과 학부모, 지역 주민이 함께 즐기는 문화예술의 장으로 거듭났다.

양선희 횡성교육지원청 교육장은 "단원들의 뜨거운 열정과 진심 어린 노력이 만들어낸 아름다운 울림이 지역 사회에 따뜻한 감동과 희망을 전할 것이다"며 "앞으로도 지역 내 유소년들이 다양한 문화예술 활동을 통해 꿈을 키우고 성장하도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.