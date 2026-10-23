단국대 교원 28명, ‘세계 상위 2% 과학자’ 선정…국제 연구 경쟁력 입증

▲단국대학교 죽전캠퍼스 상징탑 ⓒ프레시안 DB

단국대학교 교원 28명이 세계 상위 2% 과학자 명단에 이름을 올렸다.

단국대는 미국 스탠퍼드대학교와 글로벌 학술출판기업 엘스비어(Elsevier)가 발표한 ‘세계 상위 2% 과학자(World Top 2% Scientist)’에 교원 28명이 선정됐다고 23일 밝혔다.

이번 평가에서 2025년 연구 성과를 기준으로 한 ‘한 해 업적(Single Year)’ 부문에는 25명, 누적 연구 성과를 평가하는 ‘생애 업적(Career)’ 부문에는 14명이 선정됐다.

이 가운데 11명은 두 부문에 모두 이름을 올려 지속적인 연구 성과와 국제적 학술 영향력을 인정받았다.

세계 상위 2% 과학자는 학술논문 데이터베이스 스코퍼스(SCOPUS)를 기반으로 22개 주요 학문 분야와 174개 세부 분야에서 최소 5편 이상의 논문을 발표한 연구자의 학술 성과를 분석해 선정한다.

단국대는 그동안 연구경쟁력 강화를 위해 연굳이원조직과 연구업적 평가제도를 개편하고 연구비 지원 및 보상체계를 확대해 왔다.

특히 연구처를 신설해 연굳이원 기능을 일원화하고 대학 연구비와 연구장려금 제도를 개선해 신진 연구자에 대한 맞춤형 지원을 강화했다.

또 우수논문 발표와 논문 피인용 실적에 따른 인센티브를 확대하는 등 연구자 중심의 지원체계를 구축했다.

안순철 단국대 총장은 “이번 선정은 단국대 교원들의 우수한 연구역량과 국제적 학술 영향력을 보여주는 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 교원들이 연구에 전념할 수 있도록 지원체계를 고도화하고 우수한 연구 성과가 대학 경쟁력으로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다”고 말했다.