'강진 오감통 상권 페스타' 개최…전통시장·주변 상권 활력 충전

전남광주 강진군은 강진읍시장 종합동에서 시장 상인과 소상공인, 지역주민 등 200여 명이 참석한 가운데 '2026 강진 오감통 상인의 날·소상공인의 날 오감통 상권 페스타'를 개최했다고 23일 밝혔다.

전날 열린 행사는 강진읍시장상인회와 강진군소상공인연합회, 강진읍자율상권협동조합이 공동 주관했다. 지역경제의 근간인 상인과 소상공인의 노고를 격려하고, 전통시장과 주변 상권에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

▲강진 오감통 상인의 날·소상공인의 날 행사 모습.ⓒ강진군

특히 이날 행사에서는 강진군의 농어촌 기본소득 시범사업 선정을 기원하는 퍼포먼스와 함께 지역 상권 발전에 기여한 모범 상인들에게 표창이 수여됐고, 소상공인과 전통시장 활성화에 힘쓴 강진원 군수와 강진군 관계자에게 감사패가 전달됐다.

이어 김수찬, 강예슬 등 초청 가수의 축하공연과 상인·주민 노래자랑이 펼쳐져 행사 분위기를 한층 뜨겁게 달궜다.

지역 소비 촉진을 위한 경품 추첨 행사도 마련됐다. 지난 8일부터 21일까지 강진읍시장에서 5만 원 이상 구매한 고객에게 응모권 2장을 제공했으며, 행사 당일 추첨을 통해 최고 200만 원부터 10만 원까지 경품이 지급됐다.

특히 경품과 노래자랑 시상금을 시장쿠폰과 강진사랑상품권으로 지급해 행사 참여가 지역 내 소비로 이어지도록 했다.

강진원 강진군수는 "전통시장과 골목상권은 군민의 일상과 지역경제를 지탱하는 든든한 기반"이라며 "상인과 소상공인들이 현장에서 체감할 수 있는 상권 활성화 정책을 추진하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

강진군은 앞으로도 지역 상인 및 소상공인 단체와 협력해 전통시장 이용환경을 개선하고, 지역 상권의 특색을 살린 다양한 사업을 추진할 계획이다. 이를 통해 주민과 관광객이 함께 찾는 활력 넘치는 상권을 조성해 나갈 방침이다.