영암군립하정웅미술관, 문체부 공립미술관 평가 '3회 연속 인증'

전남광주 영암군은 영암군립하정웅미술관이 문화체육관광부의 '2026년 공립미술관 평가인증'에서 3회 연속 인증 성과를 거뒀다고 23일 밝혔다.

공립미술관 평가인증은 '박물관 및 미술관 진흥법'에 따라 문화체육관광부가 3년마다 실시하는 제도로, 등록 후 3년이 지난 공립미술관의 △설립 목적의 달성도 △조직·인력·시설·재정 관리의 적정성 △소장품 관리 및 전시 운영 △지역사회와의 소통 등 운영 전반을 종합적으로 평가한다.

▲영암군립하정웅미술관

이번 평가에 따라 영암군립하정웅미술관은 앞으로 3년간 인증 기관으로 공신력을 인정받는다. 지역에서 3회 연속 인증을 받은 미술관은 전남광주에서 영암군립하정웅미술관, 광주미술관, 무안오승우미술관 세 곳뿐이다.

김철 영암군 문화예술과장은 "3회 연속 인증은 미술관이 걸어온 길이 일관되게 인정받았다는 의미"라며 "앞으로도 수준 높은 전시와 교육으로 군민 누구나 가까이에서 예술을 누릴 수 있는 미술관을 만들어 가겠다"고 말했다.

영암군립하정웅미술관은 재일교포 미술품 수집가이자 기증가인 하정웅 선생이 부모님 고향 영암에 기증한 작품을 바탕으로 문을 열었다.

미술관은 기증 작품을 체계적으로 관리하는 한편, 기획전시와 지역 작가 발굴, 주민과 학생을 위한 교육 프로그램 등을 꾸준히 운영하며 지역 문화예술의 거점 역할을 해왔다.

'2027~2028 영암방문의 해'를 맞아 미술관은 유명작가 전시와 다채로운 교육을 추진할 계획이다.