추미애 지사 “기후위기는 인재…미래세대 지킬 시민연대 필요”

경기도서관 개관 1주년 기념 ‘2026 경기도서관 기후 챕터’ 개최

최재천 교수·최정화 작가 참여…과학과 예술로 기후위기 해법 모색

▲‘2026 경기도서관 기후 챕터’ 대표 행사인 컨퍼런스 ‘우리가 빌려 쓰는 세계’ 참가자들 기념촬영 ⓒ경기도

추미애 경기도지사가 기후위기를 천재(天災)가 아닌 인재(人災)로 규정하고, 미래세대를 지키기 위한 시민들의 연대와 실천을 강조했다.

23일 경기도에 따르면 경기도서관은 개관 1주년을 맞아 이날 경희대학교와 공동으로 ‘2026 경기도서관 기후 챕터’의 대표 행사인 컨퍼런스 ‘우리가 빌려 쓰는 세계’를 개최했다.

추 지사는 개회사에서 “기후위기는 결코 천재(天災)가 아니라 인재(人災)”라며 “누가 더 많은 기여를 했는지는 데이터를 통해 추궁할 수 있기 때문”이라고 말했다.

이어 기후위기에 책임이 있는 기업과 국가를 대상으로 책임을 묻기 어려운 현실을 지적하며 “우리의 생명을 지키고 인권을 지키는 시민연대가 필요하다”고 강조했다.

추 지사는 경기도서관 개관 1주년을 기념해 전국 시민들이 손뜨개로 제작한 그늘막도 언급했다. 그는 “단순한 뜨개질 그늘막이 아니라 강력한 연대의식을 아름답게 표출하는 것”이라며 “도청사와 경기도서관 사이 1000개의 연대를 표출한 그늘막이 미래세대를 지키는 연대의 힘이 됐으면 좋겠다”고 밝혔다.

이날 행사에서는 윤명희 경기도서관장과 최석원 경희대 앵커사업단 부단장, 김민석 경희대 학생, 문지예 팔달초등학교 학생이 ‘경기 기후 선언문’을 낭독했다. 참석자들은 “오늘의 질문을 배움으로, 배움을 실천으로 이어가겠다”며 기후위기 대응을 위한 실천 의지를 다졌다.

이어진 컨퍼런스에서는 생태학자 최재천 교수와 설치미술가 최정화 작가가 연사로 나서 과학과 예술의 관점에서 지속 가능한 세계를 위한 실천 방향을 제시했다.

최 교수는 물질과 에너지, 시간의 관점에서 세계의 조건을 바라보는 과학적 시각을 소개했으며, 최 작가는 오래 쓰고 다시 돌려주는 태도를 중심으로 예술적 관점에서 기후위기 시대의 삶을 이야기했다.

‘2026 경기도서관 기후 챕터’는 오는 25일까지 이어진다. 컨퍼런스와 포럼을 비롯해 기후환경 작가 14인의 릴레이 북토크, 손뜨개 차양막 전시, 주제전시와 체험 프로그램 등 시민 참여 행사가 진행된다.

한편 지난해 10월 25일 수원 경기융합타운에 문을 연 경기도서관은 경기도 광역 대표 도서관으로, 도서 15만2000여 권과 전자자료 26만3000여 권을 보유하고 있다. 연면적 2만7795㎡ 규모로 지하 1층부터 지상 5층까지 도서 열람실과 체험·전시·창작 공간 등을 갖췄다.

경기도서관 방문자는 지난 달 30일 기준 78만9064명으로, 하루 평균 3131명이 찾은 것으로 집계됐다.