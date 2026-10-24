울산시, 지역 인재 양성·정착 위한 산학협력 강화 나선다

울산시가 지역 대학과 기업 간 협력을 강화하고 지역 인재 양성과 정착을 위한 발전 방안을 모색한다.

23일 울산시는 울산대학교 비전홀에서 '2026년 울산 지역성장인재양성체계(앵커)사업 혁신인재양성 포럼'을 개최한다고 밝혔다. 이날 행사는 울산시와 앵커사업단, 지역·산업·대학 협력 관련 기관 관계자 등 150여 명이 참석했다.

▲울산광역시청 전경.ⓒ프레시안

이번 행사는 교육부의 지역성장인재양성체계(앵커)사업 재구조화 방향을 공유하고 우수 지역 사례와 대학별 사업 추진 현황을 점검해 향후 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 먼저 한국공학대학교 박철우 부총장이 '지역혁신중심 대학지원체계(RISE)에서 지역성장인재양성체계(앵커)로의 전환 방향과 대책'을 주제로 강연하고 부산앵커센터 박종민 본부장이 '1차년도 부산형 앵커 우수사례'를 소개했다.

이어 HD현대이엔티 이윤기 부서장이 '울산과학대 개방형 설계센터 구축 및 운영 우수사례'를 공유하며 산학협력의 실질적 성과와 발전 가능성을 제시했다.

2부에서는 울산대학교와 울산과학대학교, 춘해보건대학교 지역성장인재양성체계(앵커)사업단이 올해 2차년도 사업 추진 현황과 운영 경과를 발표했다. 이어 울산대학교 글로컬사업단이 사업 추진 상황과 향후 과제를 공유했다.

울산시 관계자는 "대학과 기업, 지자체가 긴밀히 협력해 지역 인재가 울산에서 배우고 일하며 정착할 수 있는 지역혁신 생태계를 만들어 나가겠다"고 말했다.