전북도, 전국 최초' 국토부 동일' 수준 자동차 대체부품 자체 인증 시행

전북특별자치도는 23일부터 도내에서 생산되는 자동차 대체부품을 대상으로 성능·품질 인증을 시행한다고 밝혔다.

이번 인증은 「전북특별자치도 설치 및 글로벌생명경제도시 조성을 위한 특별법」 제39조에 따른 특례를 활용한 것으로, 국토교통부 지정기관이 아닌 지방자치단체가 자체 인증체계를 운영하는 것은 전국에서 처음이다.

그동안 전북특별자치도는 대체부품 개발과 마케팅, 물류, 판로개척 등을 지원해 왔으나, 인증은 국토교통부가 지정한 기관을 통해서만 받을 수 있었다. 이번 자체 인증 시행으로 도내 기업들이 개발부터 인증, 시장 진출까지 연계된 지원을 받을 수 있는 기반이 마련됐다.

전북특별자치도는 자체 인증 시행을 위해 지난해 3월 「전북특별자치도 자동차 대체부품산업 육성 및 지원에 관한 조례」를 개정해 인증기관 지정과 인증 절차에 관한 근거를 마련했다. 이어 올해 1월 (사)한국자동차부품협회(KAPA)를 인증기관으로 지정하고, 이달 인증 세부기준을 담은 표준업무규정 검토를 마쳤다.

인증업무는 한국자동차부품협회 군산지회가 수행한다. 이에 따라 도내 기업들은 부품 개발 단계부터 인증 관련 상담을 받을 수 있으며, 인증 이후 사후관리까지 지역 내에서 지원받을 수 있게 됐다.

인증 대상은 전북자치도 관할구역에서 제작된 자동차 대체부품으로, 외장·등화·기능성·소모성 부품 등 국토교통부 인증 대상과 동일한 품목이다.

인증 절차는 서류심사, 공장심사, 인증시험 순으로 진행된다. 시험기준은 국토교통부 기준을 준용해 동일한 수준의 성능과 품질을 검증한다.

인증을 받은 제품과 포장에는 인증씰과 전북특별자치도 인증로고가 표시되며, 인증 유효기간은 3년이다. 도는 정기적인 사후점검을 통해 인증제품의 품질을 관리할 계획이다.

자동차 대체부품은 자동차 제작사의 순정부품과 성능·품질이 같거나 유사하면서도 가격은 약 30% 저렴해 소비자의 차량 수리비 부담을 줄일 수 있는 부품이다.

특히 지난해 8월 자동차보험 약관 개정으로 사고 차량 수리 시 품질인증부품을 사용할 수 있게 되면서 대체부품 시장 확대도 기대되고 있다.

양선화 전북특별자치도 미래첨산업국장은 “이번 자체 인증 시행으로 도내 기업들이 부품 개발부터 인증, 시장 진출까지 체계적인 지원을 받을 수 있는 기반이 마련됐다”며 “엄격한 품질관리로 인증제품에 대한 신뢰도를 높이고, 도내 대체부품 기업의 판로 확대와 산업 활성화를 위해 적극 지원하겠다”고 말했다.