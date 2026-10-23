남원 기회발전특구 1호 투자 한미양행, 191억 원 규모 투자협약 체결

전북특별자치도는 남원시청에서 건강기능식품 전문기업 ㈜한미양행과 남원일반산업단지 내 화장품·건강기능식품 생산공장 건립을 위한 투자협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 투자는 ㈜한미양행(대표 정명수)이 2년여 동안 남원노암산업단지 비즈센터 내 화장품 제조시설을 임대해 운영하며, 사업 기반을 다져온 경험이 밑거름됐다.

투자협약을 통해 ㈜한미양행은 총 191억 원을 들여 1만 평 규모의 공장을 건립할 계획이며, 내년 3월 착공에 들어갈 예정이다.

㈜한미양행은 화장품 산업을 미래 성장동력으로 정하고, 베트남을 비롯한 동남아시아 수출 물량 등 늘어나는 글로벌 수요에 선제적으로 대응하기 위해 대규모 생산공장 추가 건립을 결정했다.

또한 건강기능식품 가운데 액상 파우치 생산라인도 남원에 새로 구축해 제품군을 다변화하고 시장 경쟁력을 끌어올릴 방침이다.

특히 이번 협약은 남원일반산업단지가 지난 2025년 7월 산업통상부로부터 기회발전특구로 지정된 이후 처음 성사된 투자협약이다.

전북특별자치도는 기회발전특구의 세제 혜택과 규제 특례 등 우수한 투자 여건이 경쟁력 있는 강소 바이오기업을 남원으로 이끄는 마중물이 될 것으로 내다보고 있다.

양충모 남원시장은 “남원시의 잠재력과 성장 가능성을 믿고 투자를 결정한 ㈜한미양행에 깊은 감사를 드린다며 기업이 남원에서 안정적으로 정착하고 글로벌 기업으로 도약할 수 있도록 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

고정삼 전북특별자치도 경제부지사는 "바이오 산업의 메카인 남원시에 한미양행이 한미화장품 설립에 이어 기업 내 최대 규모의 생산시설 투자에 감사드린다"며 "60년의 기술력을 바탕으로 남원에서 글로벌 기업으로 자리 잡길 기대한다"고 말했다.