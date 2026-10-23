김포시, 북한 대남방송 재개 예고에 접경지역 주민 보호 총력

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김포시가 북한의 대남 심리전 방송 재개 예고에 따라 접경지역 주민들의 생활 안정과 소음피해 예방에 나섰다.

김포시는 북한의 전 국경선 부근 대남 심리전 방송 재개 예고와 관련, 월곶면·하성면 등 접경지역을 중심으로 피해를 막기 위한 비상 대응에 돌입한다고 23일 밝혔다.

최근 북한이 전 국경선 부근 대남 심리전 방송 재개를 시사하면서, 과거 기괴한 소음 등으로 심각한 고통을 겪었던 접경지역 주민들의 불안감이 커지고 있다. 이에 시는 주민의 안전과 일상생활을 보호하기 위해 관계기관과의 협력체계를 강화하고, 상황 변화에 신속하게 대응할 방침이다.

우선 군부대·경찰서 등 유관기관과 긴밀한 공조체계를 유지하며 북한의 방송 재개 동향을 면밀히 살핀다. 실제 방송이 송출될 경우 신속하게 피해 상황을 파악할 수 있도록 마을 이장단과 행정복지센터를 통한 주민 소통 핫라인을 상시 가동하고, 소음 강도와 영향 범위 등 피해 상황을 모니터링할 방침이다.

아울러, 시는 주민 피해를 최소화하기 위한 지원 대책도 함께 추진한다. 기존 대남소음 피해지역 주민 지원 사업과 연계해 방송 재개에 따른 주거환경 피해에 신속히 대응할 수 있도록 사전 준비를 강화하고, 상황이 장기화할 경우에 대비해 주민 심리 안정 지원 방안도 검토한다.

김포시 관계자는 “접경지역에 거주한다는 이유만으로 시민들이 일상의 평화를 위협받거나 불안에 떨어서는 안 된다”며 “관계기관과 긴밀히 협력해 상황에 철저히 대비하고, 소음으로 인한 주민 불편을 최소화할 수 있도록 실효성 있는 지원 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.