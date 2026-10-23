한국도자재단, 전국 도예 전공 대학생 540여 명과 도자예술 교류

한국도자재단이 전국 도예 전공 대학생들에게 동시대 도자예술을 경험하고 학술적 교류를 나눌 수 있는 기회를 제공했다.

도자재단은 23일 경기도자미술관에서 2026 경기도자비엔날레 연계 행사인 ‘도예전공 대학생의 날’을 개최했다고 밝혔다.

▲‘도예전공 대학생의 날’ 행사 현장 ⓒ한국도자재단

이번 행사는 재단이 주최하고 대학도자교육협회가 주관했으며, 전국 10개 대학의 도예 전공 학부생과 대학원생 등 540여 명이 참여했다.

참가 학생들은 경기도자비엔날레 본전시와 국제공모전 전시를 관람하고, 도슨트 해설을 통해 작품과 전시에 대한 이해를 높였다. 국제도자학술회의 포럼Ⅱ에도 참여해 동시대 도자예술의 다양한 흐름과 전문가들의 관점을 살펴봤다.

포럼은 ‘매체로서의 도자, 물질에서 사유까지’를 주제로 열렸으며, 황승욱 충남대 교수, 박종진 서울여대 교수, 차기율 작가, 장한나 작가가 참여해 물질과 기술, 자연과 문명의 관계, 시간의 층위 등을 주제로 발표했다. 이어진 토론과 질의응답에서는 도자를 동시대 예술의 매체로 바라보는 다양한 시각을 공유했다.

류인권 한국도자재단 대표이사는 “이번 행사가 미래 도예 인재들이 다양한 작품과 학술 논의를 접하고 도자예술의 새로운 가능성을 탐색하는 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 젊은 세대가 도자문화를 폭넓게 경험할 수 있도록 다양한 프로그램을 마련하겠다”고 말했다.