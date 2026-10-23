한국전력기술, 도화엔지니어링과 '글로벌 경쟁력 제고·해외사업 협력 MOU 체결'

한국전력기술은 23일 ㈜도화엔지니어링(회장 박승우)과 ‘글로벌 경쟁력 제고 및 해외사업 공동개발 협력체계 구축을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다.

양사는 협약에 따라 ▲LNG복합, 수력 및 양수발전, 신재생에너지 등 에너지 분야의 연구개발·교육·기술교류 ▲해외 에너지 분야 엔지니어링 및 EPC 사업 개발·수행 ▲양사의 해외 법인과 지사를 활용한 현지 공공·민간기관과의 네트워크 구축 등에 협력하기로 했다.

이에 따라 한전기술은 발전플랜트 설계와 EPC, 프로젝트 관리 역량을 제공하고, 도화는 해외 프로젝트 개발 경험과 현지 네트워크를 활용해 신규 사업 발굴을 지원할 계획이다.

한국전력기술 관계자는 이번 협약은 한전기술의 사업 수행 역량과 도화의 사업개발 네트워크를 바탕으로 해외 에너지 시장에서 신규 사업 기회를 넓힌다는 데 의미가 있다며 양사는 정기적인 실무협의회를 운영해 협력과제와 해외사업 추진방안을 구체화하고, 추진실적을 지속적으로 점검할 예정이라고 밝혔다.

김태균 한전기술 사장은 “이번 협약을 계기로 도화와 사업 정보를 긴밀히 공유하고 경쟁력 있는 프로젝트를 함께 발굴해 한전기술의 해외사업 수주 기회를 넓혀가겠다”고 밝혔다.