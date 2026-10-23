삼척시 주민참여예산위원회 총회…129건, 67억 원 규모 사업 선정

삼척시는 21일 시청 시민회의장에서 주민참여예산위원과 시 관계 공무원이 참석한 가운데 2027년도 주민참여예산 반영사업 선정을 위한 ‘삼척시 주민참여예산위원회 총회’를 개최했다.

이번 총회는 주민참여예산위원들이 참석한 가운데 주민들이 제안한 사업의 필요성과 사업효과 등을 검토하고 2027년도 예산에 반영할 주민참여예산 반영사업을 선정하기 위해 마련됐으며, 2027년 주민참여예산에 반영할 129건, 67억 원 규모의 사업을 선정했다.

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주요 선정 사업안은 ▲도계리 동덕천 공원 정비공사 ▲산양리 가드레일 설치공사 ▲대평교 인도 개설 공사 ▲궁촌리 대형 관정 설치공사 ▲조비동 소하천 다리 정비공사 ▲나리골 골목길 데크 계단 개선사업 등이다.

주민 안전과 생활 환경 개선에 도움이 되는 사업들로 일상생활에서 느끼는 불편을 해소하고 지역 여건에 맞는 생활밀착형 사업을 발굴하는데 중점을 뒀다.

선정된 사업안은 향후 주민참여예산협의회의 최종 결정 후 삼척시 의회의 의결을 거쳐 최종 확정하게 된다.

삼척시 관계자는 “주민참여예산제는 시민이 지역에 필요한 사업을 직접 제안하고 예산 편성 과정에 참여하는 제도”라며 “앞으로도 주민들의 다양한 의견을 적극 수렴해 생활 속 불편을 해소하고, 시민이 체감할 수 있는 사업들이 추진될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

삼척시 주민참여예산위원회는 공개 모집, 지역회의 추천, 단체·기관 추천으로 구성되며 80명 이내로 운영된다. 기획행정·보건복지·경제안전건설·농림해양수산 4개 분과가 주민 의견을 심의하고, 총회에서 예산 반영 사업을 선정하고 있다.