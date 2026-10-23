관광벤처의 혁신, 성수에서 만나고 투자로 이어지다

한국관광공사(사장 박성혁)는 우수 관광벤처기업의 상품과 서비스를 알리고, 새로운 판로 개척과 투자유치 기회를 마련하기 위해 23~24일 서울 성수동 일대에서 팝업스토어 ‘성수휴게소’와 네트워킹 행사 ‘관광벤처 청계천클럽’을 함께 개최한다.

더가베 성수에서 열리는 온·오프라인 팝업스토어 ‘성수휴게소’는 관광벤처기업 27개 사가 참여한다.

ⓒ한국관광공사

방문객들은 ▲3D AI 포토부스 ▲K-팝 댄스 클래스 ▲AI 미용 의료 상담 ▲전통주 시음 등 다양한 체험형 콘텐츠를 즐길 수 있다.

성수휴게소는 관광벤처 팝업스토어로, 캠핑·숙소·로컬 체험 등 22개 부스를 무료로 체험할 수 있다.

여행 테마 부스에서는 여행의 설렘과 휴식을 함께 경험하도록 꾸며졌으며, 음식과 활동, 자연, 휴양 등 서로 다른 여행 취향을 살펴볼 수 있다.

더불어 11월 13일까지 마이리얼트립 등 민간 플랫폼과 함께 온라인 기획전 및 라이브커머스 프로모션도 진행해 고객과의 접점을 넓힌다.

같은 기간 열리는 ‘관광벤처 청계천클럽’은 한국벤처투자와 협력해 관광벤처기업의 투자유치 역량 강화와 네트워크 확대에 초점을 맞췄다.

23일 더가베 성수 2층에서는 제17·18회 관광벤처기업과 모태펀드 관광계정 투자사, 대·중견기업 관계자 60여 명이 참석한 가운데 ▲투자유치를 위한 ‘IR 피칭’ ▲투자사가 필요한 기술과 협력 과제를 제안하는 ‘리버스 피칭’ ▲사전 매칭 기반 1대 1 상담회 ▲지식재산권 교육 등이 진행됐다.

이어 24일 상상플래닛 성수 3층에서는 선배 관광벤처기업(제9회 관광벤처기업)인 유니크굿컴퍼니의 송인혁 대표가 AX 강연에 나선다.

유니크굿컴퍼니는 관광벤처기업으로 출발해 체험형 콘텐츠 공간인 ‘리얼월드 성수’를 운영하고 있다.

강연에 이어 관광벤처기업이 AI 에이전트를 직접 구축해 보는 실습 교육도 진행해 기업의 AI 활용 역량을 높일 예정이다.

공사 김관미 관광기업지원실장은 “이번 행사는 우수한 아이디어를 가진 관광벤처기업들이 대중과 접점을 넓히는 동시에, 시장에서 경쟁력을 높이고 스케일업할 수 있는 계기가 될 것”이라며, “앞으로도 관광벤처가 지속 가능한 관광산업의 주역으로 자리매김할 수 있도록 다방면의 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.