전기차 화재·산불 동시 대응…태백시, 27일 재난대응 안전한국훈련

태백시가 오는 27일 한국안전체험관 일원에서 2026년 재난대응 안전한국훈련 및 긴급구조 종합훈련을 실시한다.
이번 훈련은 다중이용시설 화재와 인파 밀집으로 인한 복합재난 상황을 가정한다.
재난 발생 시 신속한 초기 대응과 관계기관 간 협력체계를 점검하고 실전 대응 역량을 강화한다.
훈련에는 태백시, 태백소방서, 태백경찰서 등 유관기관과 민간단체 관계자 약 340명이 참여한다.
장비 60여 대도 함께 동원한다.
훈련은 한국안전체험관 화재 발생과 관람객 대피 과정의 다수 사상자 발생 상황을 바탕으로 진행한다.
전기차 화재, 인근 산림 화재 확산 등 다양한 돌발상황을 추가해 복합재난 대응 능력을 종합 점검한다.
태백시 재난안전상황실 토론 훈련과 한국안전체험관 현장 훈련을 실시간으로 연계한다.
실제 재난 상황에서의 상황판단과 현장 대응이 유기적으로 이루어지는지 점검할 예정이다.
토론훈련에서는 이상호 태백시장이 재난안전대책본부장으로서 상황판단회의를 주재한다.
재난안전대책본부 가동, 인명피해 최소화 방안, 부족자원 지원 등 주요 대응사항을 결정한다.
현장훈련에서는 태백소방서를 중심으로 화재진압, 인명구조, 응급의료, 현장통제, 긴급복구 등 유관기관 합동 대응훈련을 실시한다.
토론훈련 결정 사항을 현장에 전달하고 이행하는 과정을 통해 지휘체계와 기관별 협업 기능 작동 여부를 확인한다.
태백시는 훈련에 앞서 관계기관 기획회의, 현장워크숍, 전문가 컨설팅, 도상훈련 등을 실시해 기관별 임무와 대응절차를 미리 점검했다.
태백시 관계자는 "이번 훈련으로 복합재난 발생 시 신속한 상황판단과 현장 대응이 유기적으로 이루어지도록 관계기관 협력체계를 점검하겠다"며 "앞으로도 실전 중심 훈련을 지속해 시민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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