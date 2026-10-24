춘천서 펼쳐진 보육인 축제…마임·타악·보육스타K 열기 후끈

강원특별자치도 18개 시·군 보육교직원 1,800여 명이 춘천시에 모여 화합하는 시간을 가졌다.

강원특별자치도어린이집연합회가 주최하고 춘천시어린이집연합회가 공동 주관한 제23회 강원어린이집 한마음대회가 23일 호반체육관에서 열렸다.

▲제23회 강원어린이집 한마음대회. ⓒ춘천시

행사장은 다채로운 공연으로 활기를 띠었다.

춘천마임축제 대표 제작공연인 마임시티즌의 퍼포먼스와 전통 타악 공연팀 태극의 무대가 펼쳐졌다.

18개 시·군 어린이집연합회 입장식을 시작으로 보육 발전에 기여한 유공자 54명 표창, 장학금·감사패 전달, 보육교직원 결의문 낭독 등을 진행했다.

보육교직원들이 무대 주인공으로 나선 보육스타-K가 눈길을 끌었다.

도내 어린이집 교직원들이 준비한 노래와 춤 공연으로 끼와 재능을 나눴다.

팝페라 가수 임덕수와 개그맨 오정태·박휘순·오지헌으로 구성된 못난이 삼형제의 축하공연도 흥을 더했다.

행사장 안팎에서는 춘천시의 돌봄 정책과 지역 농산물을 알리는 자리를 마련했다.

춘천시는 '대한민국 돌봄의 미래, K-돌봄 선도도시 춘천'을 주제로 정책 홍보부스를 운영했다.

춘천형 원스톱 통합돌봄, 보육교직원 처우개선, 아동·가족 돌봄 확대, AI 스마트 돌봄 등 주요 정책을 소개했다.

春1000인 천원나눔 등 시민 참여 나눔 문화도 알렸다.

행사장 야외에서는 지역 농가가 참여하는 춘천 농부의 장터가 열렸다.

농가에서 생산한 농산물과 지역 먹거리를 선보이며 행사장을 찾은 보육교직원들에게 춘천시의 먹거리를 소개했다.

춘천시 관계자는 "춘천시의 문화와 돌봄 정책이 어우러지는 이번 대회를 통해 보육인들이 힐링하고 자부심을 높이는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 말했다.