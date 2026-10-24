"지헤 모아 지역경제 위기 극복"…태백시의회·바르게살기협 간담회

태백시의회가 23일 바르게살기운동 태백시협의회 회장 및 임원들과 지역발전을 위한 간담회를 열었다.

간담회에는 고재창 의장을 비롯해 이경옥 부의장, 정연태·홍지영·남궁증·박영식·이석형 의원 등 태백시의회 의원 전원이 참석했다.

▲지역발전 간담회. ⓒ태백시의회

바르게살기운동 태백시협의회 김건희 회장을 비롯한 임원 11명도 함께해 태백시 주요 현안과 의정 과제를 논의했다.

고재창 의장은 "태백시는 인구 감소와 지역경제 침체 등 다각적인 어려움에 직면해 있다"며 "이를 극복하기 위해서는 행정과 의회의 노력뿐만 아니라 바르게살기운동 태백시협의회와 시민 사회의 협력이 필요하다"고 밝혔다.

이어진 자율 논의 시간에서 의원들의 당부와 소회가 이어졌다.

▲지역발전 간담회. ⓒ태백시의회

이경옥 부의장은 "바르게살기운동이 단순한 봉사단체가 아닌 바른소리를 내주는 대표 기관이 되길 바란다"며 "시민 의견을 대변하는 기관인 의회와 지속적인 협력을 부탁드린다"고 전했다.

남궁증 의원은 "의회가 견제와 감시 역할을 수행하지만 합리적인 대안을 제안하는 것 또한 의회의 역할"이라며 "오늘 전달받은 의견들이 반영되도록 합리적인 접점을 찾아가겠다"고 말했다.

태백시의회는 이번 간담회를 계기로 지역경제 살리기를 적극 지원할 예정이다.

현장에서 수렴한 다양한 의견은 향후 의정활동에 적극 반영하기로 했다.