외국인 "한국 여행이 일본보다 불편해"...'계정 생성, 로그인' 너무 어려워

그동안 우리나라가 일본보다 외국인 대상 관광 불편사항이 더 많다는 점을 지적을 받아 왔는데 국회 국정감사에서 수치화된 결과물이 공개됐다.

국회 문화체육관광위원회 김윤덕 의원(더불어민주당, 전북 전주시갑)은 지난 23일 문체부 등을 대상으로 열린 국정감사에서 야놀자 리서치가 올해 SNS, 유튜브 등 댓글 분석을 통해 외국 관광객이 불편을 느끼는 분야를 공개하면서 개선을 촉구 했다.

김윤덕 의원이 이날 공개한 자료에 따르면 댓글 중 불만 멘트가 포함된 비율 한국은 약 11%, 일본이 약 7%로 일본보다 우리나라가 불만과 분노가 빈번하게 발생한다는 것.

한국 여행에서 불편했던 점은 디지털이 27.8%, 관광정보·안내 16.4%, 교통이 13.1%, 결제가 12.0%로 상위 4개 영역이 전체의 69.3%로 나와 있었다. 반면 일본은 교통(23%), 관람체험(15.9%), 식사(12%) 순이었다.

주된 불만 댓글에는 "▸계정 생성이나 로그인이 너무 어렵다. 한국 휴대전화번호를 반드시 요구한다. ▸해외 발급 신용카드 사용 승인이 안된다. 애플페이가 안된다. 서울 명동 등에서 현금만 요구하는 경우가 있다. ▸열차티켓을 사려는데 결제 단계에서 넘어 가질 않는다. ▸해외에서 한국앱을 이용 시 수상한 IP로 여겨 접근을 차단한다. ▸한국에서는 구글맵이 안된다. 길찾기 어플(네이버맵, 티맵)은 헛갈린다. ▸교통카드가 현금으로만 충전 된다. 인천에서 서울로 넘어오면 교통카드 인식이 안된다." 등 이었다.

보다 심각했던 점은 "▸외국인이라는 이유로 불쾌한 시선을 받거나 비우호적인 태도를 경험했다는 서술이 반복적으로 확인되고 있다는 점"이었다. 심지어 "▸일부 업장에서는 영어 소통이 어렵다는 이유로 입장이 제한되기도 했다"는 것이다.

김윤덕 의원은 “관광객들이 글로벌 플랫폼의 K-드라마를 통해 역동적이고 세련되며 정(情)이 넘치는 한국의 모습을 보며 낭만에 대한 기대를 품고 방문했는데, 나는 이곳에서 환영받지 못하는가 라는 극심한 소외감과 수치심이 유발되고 극단적인 반한 감정이 생길 수 있다”는 우려를 나타냈다.

김 의원은 이어 “이러한 불편과 불만 등은 국가관광전략회의를 통해서 어렵지 않게 개선할 수 있는 문제라고 본다”면서 “방한 외국관광객의 불편사항을 해소할 수 있는 방안을 마련하고 범 정부적 차원에서 신속히 해결할 수 있도록 방안을 마련하라”고 주문했다.