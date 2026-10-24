춘천시 북산면 부귀리, 소각 산불 없는 녹색우수마을 선정

춘천시 북산면 부귀리가 2026년 소각 산불 없는 녹색우수마을로 선정됐다.

춘천시가 23일 북산면 부귀리 마을회관에서 소각산불 없는 녹색우수마을 현판식을 개최했다.

▲2026년 소각 산불 없는 녹색우수마을. ⓒ춘천시

육동한 춘천시장, 서영석 부귀리 이장, 지역 주민 등 30여 명이 참석했다.

산림청이 주관하는 소각산불 없는 녹색마을 캠페인은 산불 원인인 불법 소각을 근절하고 주민의 자발적 참여를 통해 산불 예방 문화를 확산하는 사업이다.

올해 강원특별자치도에서는 총 19개 마을이 소각산불 없는 녹색우수마을로 선정됐다.

춘천시에서는 북산면 부귀리가 이름을 올렸다.

춘천시에서는 지난해 동산면 군자1리와 북산면 추곡1리에서 녹색우수마을 현판식을 열었다.

북산면은 올해 부귀리까지 우수마을로 선정되면서 산불 예방 실천을 이어가고 있다.

이날 현판식에서는 현판 제막과 함께 시상금으로 온누리상품권 100만 원을 전달했다.

▲2026년 소각 산불 없는 녹색우수마을. ⓒ춘천시

춘천시는 올해 산불 예방을 위해 읍·면 마을을 대상으로 녹색마을 캠페인 참여를 독려했다.

영농부산물 수집·파쇄 지원과 불법 소각 단속 및 계도 활동을 추진했다.

앞으로도 주민과 함께하는 산불 예방 활동을 지속해 산불 발생 위험을 줄여나갈 계획이다.

육동한 춘천시장은 "산불 예방은 행정 노력뿐만 아니라 주민 한 분 한 분의 관심과 실천이 더해질 때 가능하다"며 "이번 우수마을 선정을 계기로 마을에서 시작된 산불 예방 문화가 춘천시 전역으로 확산하길 기대한다"고 말했다.