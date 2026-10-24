한성숙 총리 "이태원 참사 다시 사과…유족 목소리에 충분히 답 못 해"

한성숙 국무총리가 24일 열린 10.29 이태원 참사 추모식에 참석해 사과의 뜻을 전했다.

한 총리는 이날 오후 서울시청 광장에서 열린 이태원 참사 4주기 시민추모대회에 참석해 "국가는 국민의 소중한 생명과 일상을 지키기 위해 존재한다"며 "정부를 대표해 다시 한번 깊이 사과드린다"고 말했다.

한 총리는 "지난해 정부 합동 감사로 대응 체계의 총체적 부실을 확인하고 책임자 징계가 미흡했던 점도 밝혔지만 진상 규명과 책임 이행을 요구하는 유가족 여러분의 절박한 목소리에 충분한 답을 드리지는 못했다"고도 했다.

이어 그는 "수사와 특조위 조사가 철저하게 이루어질 수 있도록 필요한 지원과 협조를 다 하겠다"고 유족과 국민에게 약속했다.

한 총리는 아울러 정부가 지방정부, 시민사회와 함께 치유와 회복을 위한 추모 시설 조성, 희생자 추모를 위한 재단 설립을 지원하겠다고 밝혔다.

또 "참사의 기록과 교훈이 온전히 보존되고 전해질 수 있도록 하고, 재난 예방과 대응 체계를 철저히 개선하겠다"고도 했다.

한 총리는 "사랑하는 가족을 잃은 슬픔의 무게를 온전히 헤아리기에는 참 부족함이 많지만, 슬픔을 여러분의 몫으로만 남겨두지 않겠다"며 "목소리에 귀 기울이며 국가의 책임을 끝까지 다하겠다"고 다짐했다.

현재 경찰청은 별도 팀을 꾸려 이태원 참사 원인과 피해자 및 유족을 대상으로 한 2차 가해 등을 수사 중이다.