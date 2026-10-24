'2026 문경 푸드 & 우리술 페스티벌' 시민과 방문객 등 참여

경북 문경시는 24일 점촌역 광장에서 열린 '2026 문경 푸드 & 우리술 페스티벌'에 시민과 방문객 등이 참여한 가운데, 다양한 먹거리와 우리술, 체험 프로그램을 선보였다.

이번 축제는 문경의 우수한 먹거리와 전통주의 매력을 널리 알리고, 시민과 방문객이 함께 즐길 수 있는 미식문화의 장을 마련하기 위해 개최됐다.

(사)한국외식업중앙회 경북지회 문경시지부(지부장 김동열)와 경북일보가 공동 주최·주관했으며, 푸드와 우리술을 주제로 한 다채로운 프로그램이 행사장 곳곳에서 펼쳐졌다.

이날 눈길을 끌었던 요리경연대회 「떡볶이&주먹밥 한상차림」에는 총 9개 팀이 참가해 문경의 특산물과 지역 식재료를 활용한 개성 있는 요리를 선보였다. 참가팀들은 떡볶이와 주먹밥을 결합한 다양한 한상차림으로 현장 경연을 펼쳤으며, 총 790만 원의 시상금을 두고 요리 실력을 겨뤘다.

열띤 경연을 펼친 결과, 대상은 ▲문경1등전집 2차전의 ‘문경새재 과거길 한상’이 수상하였으며, 우수상은 ▲남다른 대구 막창의 ‘문경 오제 떡볶이&표고 주먹밥’, 코아분식 ‘바삭 돼지 떡볶이&감자주먹밥’이 수상했다.

또한 전국 요리기능장 등이 참여한 블랙푸드 특별전에서는 흑미 캘리포니아롤, 블랙식빵과 석탄스콘, 문경 블랙 짜장떡볶이, 오미자 탄광 티라미수 등 다채로운 음식이 전시돼 색다른 미식 경험을 제공했다.

지역의 숨은 맛집을 소개하는 미식 특별전과 푸드 홍보·판매관도 운영됐다. 문경을 비롯한 여러 지역의 먹거리와 특산품을 만나볼 수 있도록 판매·전시 공간을 구성했으며, 컵케이크 만들기, 허브솔트 만들기, 사과고추장 만들기, 다도 체험 등 가족 단위 방문객이 참여할 수 있는 프로그램도 진행됐다.

우리술 행사장에서는 문경의 호산춘과 오미자 와인을 비롯해 경북 각 지역의 전통주와 와인을 소개하는 홍보·판매관이 운영됐다. 전통주의 역사와 제조과정을 살펴보는 전시관, 나만의 술잔 만들기와 감성 에코백 꾸미기 등 체험 프로그램, 전통주 원데이 클래스와 시음회도 마련돼 우리술의 가치와 매력을 알렸다.

행사 후반에는 시민 참여 레크리에이션과 축하공연이 이어졌으며, 우디·한요한·전민정의 공연과 우리술 DJ 파티가 축제의 마지막을 장식했다.

김학홍 문경시장은 “이번 페스티벌은 문경의 우수한 농·특산물과 특색 있는 먹거리, 오랜 전통과 이야기를 간직한 우리술의 매력을 한자리에서 나누는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 지역 농·특산물과 향토음식의 가치를 높이고, 지역 양조산업과 우리술의 경쟁력을 강화해 문경의 맛과 우리술이 관광의 즐거움이자 지역경제의 힘이 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.