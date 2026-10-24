‘2026 경산시 기부데이 및 사랑나눔 한마당 축제’ 개최

경북 경산시와 경산시지역사회보장협의체(민간위원장 김종현)는 24일 삼성현역사문화공원에서 관내 주요 내빈과 시민들이 함께한 가운데 ‘2026 경산시 기부데이 및 사랑나눔 한마당 축제’를 개최했다.

이번 행사는 올해로 9회째를 맞이해 ‘나눔을 더해, 희망을 심다’라는 주제로 일상 속 나눔의 가치를 되새기고 시민들의 자발적인 참여를 통해 나눔 문화를 확산하고자 마련됐다.

이날 기념식에서는 기부문화 확산에 기여한 분들께 ‘착한경산人’ 표창 및 기부문화 확산 유공 표창을 수여했으며, 이어 시민들의 나눔 참여 시간인 기부타임 순으로 진행됐다.

이어진 축하공연에서는 경산용인대한빛태권도의 태권도 시범을 시작으로 경산시노인종합복지관, 경산시어르신종합복지관, 경산시재가노인통합지원센터, 경산시백천종합사회복지관, 진량지역아동센터 등이 준비한 다채로운 공연이 펼쳐졌다.

또 남부동 학습관 노래교실, 경산청소년가요제 수상자 공연, 빅벌룬쇼까지 이어지며 관객들에게 풍성한 볼거리를 선사했다.

행사장에는 20여 개의 프리마켓 외 벼룩시장이 열렸고 40여 개의 사회보장기관이 운영하는 체험·홍보 부스가 마련되어 효자손 만들기, 미아방지 뱃지 만들기, 슈링클 키링 만들기 등 시민들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 나눔 한마당을 만들었다.

김종현 위원장은 “오늘 축제는 기관과 단체, 시민 모두가 함께 만들어 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 나눔의 가치를 확산하고, 서로에게 희망이 되는 공동체를 만들어 가겠다”고 말했다.

조현일 경산시장은 “나눔은 거창한 일이 아니라 서로를 생각하는 마음에서 시작된다”며 “시민 한 분 한 분의 나눔이 모여 경산의 희망을 키우고, 모두가 함께 행복한 도시를 만들어 갈 수 있도록 나눔 문화 확산에 힘쓰겠다”고 말했다.