iM사회공헌재단, ‘iM선배시민대상’ 시상

iM금융그룹 iM사회공헌재단(이사장 황병우)은 지난 23일 대구보건대학교 인당아트홀에서 개최된 ‘2026 대구선배시민대회’에 참석해 주체적이고 주도적인 선배시민을 응원하기 위한 ‘iM선배시민대상’을 시상했다.

선배시민이란 풍부한 삶의 경험과 지혜를 바탕으로 지역사회에 적극적으로 참여하고, 나눔과 봉사를 실천하는 어르신을 의미한다. 이번 행사는 「돌봄의 주체, 선배시민! 대구의 미래를 품다」라는 슬로건 아래 선배시민을 단순한 돌봄의 대상이 아닌 자기돌봄과 관계돌봄을 실천하는 주체로 인식하고 그 가치를 확산하고자 마련됐다.

대구광역시노인종합복지관협회(회장 김진홍)가 주최한 이날 행사에는 협회 산하 26개 노인복지관 소속 1천300여 명의 선배시민이 참여했으며, 기념식을 비롯해 선배시민이 가진 재능과 경험을 무대에서 직접 표현하고 공유하는 역량 나눔, 전통시장 장보기 행사를 통한 지역경제 활성화 캠페인 등 다양한 프로그램이 진행됐다.

특히 iM사회공헌재단은 지역사회 발전을 위해 묵묵히 나눔과 봉사를 실천해 온 선배시민들을 격려하고 지속적인 사회참여를 응원하고자 ‘iM선배시민대상’을 수여했으며, 내당노인복지관 박희서 선배시민을 포함한 개인 2명 및 단체 2곳이 수상의 영예를 안았다.

이와 함께 iM뱅크를 비롯한 계열사 임직원의 마음을 모아 마련한 후원금을 전달했다.

황병우 iM사회공헌재단 이사장은 “자신의 삶을 스스로 돌보는 것을 넘어 가족과 이웃을 살피고 지역사회 발전을 위해 헌신하는 선배시민 여러분께 감사와 존경의 마음을 전할 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 선배시민 여러분이 활기찬 노후를 보내고 지역사회에 지속해서 참여할 수 있도록 다양한 ESG 사업을 실천해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, iM사회공헌재단은 선배시민을 위한 복지 및 여가 지원, iM금융체험파크를 통한 맞춤형 금융교육 지원, 찾아가는 금융사기 예방교육 등 다양한 사업을 진행하고 있으며, 이러한 공적을 인정받아 지난 ‘노인의 날’ 기념식에서 재단 설립 이래 최초 대통령 표창을 받았다.