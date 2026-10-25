비바람도 못 막은 막창 인기...대구 동구 막창축제 성황리 마무리

▲대구 동구가 지난 23일 ‘2026 대구 동구 막창축제’를 개최하고 있다ⓒ대구동구

대구 동구에서 처음 열린 ‘2026 대구 동구 막창축제’가 궂은 날씨에도 막창을 맛보려는 방문객들의 발길을 끌며 성황리에 막을 내렸다.

25일 동구에 따르면 지난 23일부터 24일까지 동촌유원지 해맞이다리 광장 일원에서 열린 이번 축제는 비가 내리는 날씨 속에서도 방문객들이 이어지며 활기를 띠었다.

축제장 곳곳에는 막창 굽는 고소한 냄새가 퍼졌고, 인기 판매부스 앞에는 긴 대기 줄이 늘어서는 등 막창의 인기를 실감케 했다.

올해 처음 개최된 이번 축제는 막창의 본고장인 동구의 지역적 특색을 살려 먹거리와 공연, 체험을 한데 모은 행사로 마련됐으며, 특히 첫날에는 준비한 막창이 일찌감치 소진돼 추가 물량을 확보하는 상황까지 벌어졌다.

이는 궂은 날씨도 막창을 향한 방문객들의 발길을 막지는 못한 셈이며, 공연과 체험 프로그램도 축제에 재미를 더했다.

특히 장호준 셰프의 쿠킹 프로그램에서는 요리에 대한 관심을 이끌어냈고, 개그우먼 김민경의 토크쇼는 관객들과 소통하는 시간을 마련했다. 스트릿댄스 배틀대회도 열려 현장 분위기를 달궜다.

여기에 청년문화제 ‘청년 더꿈 페스타’가 함께 열리면서 축제는 먹거리를 넘어 청년문화와 공연을 즐기는 복합 문화행사로 꾸며졌다. 방문객들은 막창을 맛보는 동시에 다양한 무대와 프로그램을 즐기며 축제의 묘미를 만끽했다.

우성진 동구청장은 “궂은 날씨에도 축제장을 찾아주신 방문객들에게 감사드린다”며, “앞으로도 동구만의 먹거리와 관광자원을 활용한 특색 있는 콘텐츠를 발굴해 지역 상권에 활력을 더하고, 동구를 대표하는 먹거리 관광축제로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

한편 대구동구는 이번 축제를 통해 지역 대표 먹거리인 막창의 경쟁력과 관광자원으로서의 가능성을 확인했다는 평가다.

첫 개최임에도 판매부스에 방문객들이 몰리고 준비 물량이 조기에 소진되는 등 관심을 모으면서, 향후 지역 외식산업과 골목상권에 활력을 불어넣는 먹거리 관광축제로 발전할 수 있는 가능성을 보여줬다.