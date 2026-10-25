항공방위물류 박람회’ 28일 구미서 개막...보잉·에어버스부터 방산·드론까지

▲지난 ]2024 항공방위물류 박람회 모습ⓒ구미시

항공·방위·물류산업의 첨단 기술과 미래 산업 동향을 한자리에서 살펴볼 수 있는 ‘2026 항공방위물류 박람회(GADLEX)’가 오는 28일부터 30일까지 사흘간 경북 구미코에서 개최된다.

경북도와 구미시가 공동으로 추진하는 이번 박람회는 역대 최대 규모인 94개 기업·기관이 참여해 207개 부스 운영으로, 글로벌 항공·방산기업과 국내 기업 간 수출상담을 비롯해 투자·경영 컨설팅, 채용 프로그램, 전문 세미나, 첨단 장비 전시와 시민 체험행사 등이 마련된다.

이는 단순한 제품 전시를 넘어 국내 기업의 해외시장 진출과 투자유치, 인재 확보까지 연계하는 비즈니스 행사로 꾸며지는 것이 특징이다.

특히 올해 박람회에는 에어버스, 보잉, 사프란, GE에어로스페이스, 엠브라에르, 록히드마틴, 탈레스, 벨 등 글로벌 기업 8개사가 참여한다.

이들 기업과 국내 기업 간 절충교역 수출상담회를 통해 국내 중소기업의 글로벌 공급망 진입과 해외 판로 확대를 지원한다. 한국초기투자엑셀러레이터협회는 참가기업을 대상으로 1대1 투자·경영 컨설팅을 진행해 투자전략 수립과 투자유치 자료 개선, 투자자 연계 등을 돕는다.

산업 분야별 전문 세미나도 열려 항공·방위·물류산업의 기술 동향과 발전 방향을 공유하고 기업 간 협력 기회를 모색한다.

박람회 마지막 날인 30일에는 청년 구직자를 위한 채용 프로그램이 진행된다.

한화시스템, LIG D&A, 현대로템, 이스타항공, 퍼스텍, 넥스트에어로스페이스 등이 참여해 1대1 채용상담과 직무 설명회를 운영한다. 구직자들은 기업별 채용 정보와 직무 특성, 필요 역량 등을 확인할 수 있으며, VR 시뮬레이터 체험과 맞춤형 적성 컨설팅도 참여할 수 있다.

박람회와 연계한 국제 방산협력 행사도 열린다. 오는 27일부터 28일까지 진행되는 ‘2026 구미 방위산업 파트너십(GDIP)’에는 미국과 영국, 이탈리아 등 15개국 주한무관단과 국내 방산기업 관계자들이 참석한다.

27일에는 주한무관단이 LIG D&A 구미사업장을 방문해 지역 방산기업의 기술력과 생산 기반을 살펴본다. 이어 ‘협력으로 여는 K-방산의 미래’를 주제로 포럼이 열려 한화시스템과 LIG D&A 등 주요 방산기업 관계자들이 방위산업 발전 방향을 논의한다. 28일에는 박람회와 연계한 기업 간 수출상담회가 진행돼 국내 방산기업과 해외 관계자 간 협력 기회를 넓힐 예정이다.

드론과 로봇을 활용한 경연대회와 첨단 군사 장비 전시도 관람객들의 관심을 끌 전망이다.

육군 제2작전사령부와 경운대학교, 국립금오공과대학교가 공동 주관하는 ‘제2작전사령관배 드론봇 전투경연대회’에는 군인부 63개 팀 212명, 민간부 56개 팀 199명 등 모두 119개 팀 411명이 참가한다.

참가자들은 드론 폭탄투하와 감시정찰, 기체창작, 드론 배틀, 드론 레이싱, 드론 사격, 드론 서바이벌, 로봇 챌린지 등 분야별 종목에서 기량을 겨룬다. 이번 대회는 드론·로봇의 군사적 활용 가능성을 살펴보고 인공지능(AI) 기반 유·무인 복합전투체계 관련 기술과 아이디어를 공유하는 자리로 마련된다.

시민들이 한·미군의 첨단 장비를 직접 볼 수 있는 전시·체험행사도 진행된다. 한국군은 경계·군수·교육용 드론과 대드론 장비, 워리어 플랫폼 등을 선보이고 장갑차와 군사경찰 오토바이 포토존을 운영한다. 미군은 드론·대드론 장비와 고기동차량 험비(HMMWV)를 전시한다.

이 밖에도 드론 조종과 게임 체험, 미니드론 레이싱, 소형 로봇 제작 체험 등이 마련된다. 군악대 공연과 의장대·태권도 시범, 대학 동아리 공연, 드론 군집비행 등 다양한 볼거리도 선보인다.

구미시는 이번 박람회를 통해 지역 기업의 기술력을 국내외에 알리고 글로벌 방산 네트워크를 확대하는 한편, 수출과 투자유치, 인재 양성을 연계해 지역 산업의 경쟁력을 높인다는 계획이다.

김장호 구미시장은 “이번 박람회는 글로벌 항공·방산기업과 국내 기업이 만나 새로운 협력 기회를 모색하고, 수출과 투자, 인재 양성까지 연결하는 중요한 자리”며, “구미가 보유한 우수한 제조 기반과 방산기업의 기술력을 바탕으로 국내외 협력 네트워크를 확대하고, 지역 기업들이 세계시장으로 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.