대구 수성구, 자연보호헌장 선포 48주년 기념식 개최

▲대구수성구가 최근 대구스타디움 서편광장에서 (사)자연보호수성구협의회원 등 200여 명이 참석한 가운데, ‘제48주년 자연보호헌장 선포 기념식’을 개최하고 있다ⓒ대구수성구

대구 수성구가 자연보호헌장 선포 48주년을 맞아 환경 보전의 의미를 되새기고 생활 속 탄소중립 실천 의지를 다졌다.

수성구는 최근 대구스타디움 서편광장에서 (사)자연보호수성구협의회원 등 200여 명이 참석한 가운데, ‘제48주년 자연보호헌장 선포 기념식’을 개최했다고 25일 밝혔다.

자연보호헌장은 1978년 선포된 것으로, 인간과 자연의 조화로운 공존과 미래 세대를 위한 환경 보전의 책임을 담고 있으며, 이번 기념식은 헌장의 의미를 되새기고 지역사회에 환경 보호 실천 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 자연보호 활동에 힘써 온 유공자들에게 표창을 수여하고, 참석자들은 생활 속 환경 정화와 생태계 보전에 앞장설 것을 다짐했다.

이어 일상에서 실천할 수 있는 탄소중립 행동을 약속하는 ‘기후시민 10가지 약속’ 결의대회가 진행됐으며, 참석자들은 손팻말을 들고 구호를 외치며 폭염과 폭우, 한파 등 기후위기에 대응하기 위한 실천 의지를 다졌다.

김대권 수성구청장은 “자연을 지키는 것은 우리의 소명이자 미래 세대와의 엄중한 약속”이며, “오늘 결의한 ‘기후시민 10가지 약속’을 생활 속에서 실천해 탄소중립 수성구를 만들어 나가겠다”고 말했다.