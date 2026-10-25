대구 달성군 구지읍 승격...산업·인구 성장 발판 삼아 새 도약

▲달성군, 구지읍승격 표지석 제막식 장면ⓒ대구달성군

대구 달성군 구지읍 승격을 계기로 지역 발전과 주민 생활 여건 개선을 위한 새로운 도약에 나선다.

구지읍은 지난 23일 읍행정복지센터에서 최재훈 달성군수, 추경호 대구시장 등 주요 내빈과 지역 주민 700여 명이 참석한 가운데, ‘구지읍 승격 기념식’을 개최하고 주민들과 함께 읍 승격의 의미를 나눴다고 25일 밝혔다.

구지읍은 대구국가산업단지와 달성2차산업단지, 구지농공단지 등 주요 산업시설을 기반으로 성장해 왔다. 산업단지를 중심으로 인구 유입과 지역 개발이 이어지면서 산업과 주거, 문화가 어우러지는 달성군 남부권의 주요 거점으로 자리 잡고 있다.

이번 읍 승격은 이러한 지역 성장세를 반영하는 동시에 행정서비스와 정주 여건을 한 단계 높이는 계기가 될 것으로 기대된다. 구지읍은 지역 발전에 대한 주민들의 기대에 부응하고, 늘어나는 행정 수요에 대응하는 데 주력할 계획이다.

기념식은 색소폰 연주와 구지초 국악 공연, 초청 가수 축하공연을 시작으로, 읍 승격 추진 경과보고, 유공자 감사패·공로패 수여, 초대 구지읍장 임용장 수여 등이 진행됐다. 행사 마지막에는 읍 승격 기념 표지석 제막식이 열려 구지읍의 새로운 출발을 알렸다.

최재훈 달성군수는 “구지읍 승격은 지역의 지속적인 발전과 주민 여러분의 오랜 관심과 성원이 함께 만들어 낸 뜻깊은 결실”이며, “주민들이 체감할 수 있는 행정서비스를 제공하고 구지읍이 달성군의 미래 성장을 이끄는 중심지로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 대구달성군은 구지읍의 지속적인 발전을 뒷받침하기 위해 구지복합문화센터와 다목적체육관, 창리체육시설 건립 등 주요 사업을 추진할 예정이다. 이를 통해 주민들의 문화·체육 활동 기회를 넓히고 생활 편의를 높인다는 구상이다.