윤석열 전 변호인 김계리, 한동훈 겨냥 "명태균 묻은 윤석열, 오세훈 다 날리면 원탑될 줄 알았나"

윤석열 전 대통령 변호인단으로 활동했던 김계리 변호사가 오세훈 서울시장의 무죄 선고를 두고 "한동훈씨 책임을 지라"라고 촉구해다.

김 변호사는 24일 자신의 페이스북에 "대통령을 압박하고 정치적으로 고립시켜 보수 궤멸에 앞장 섰던 한동훈씨. 왜 사과 한마디 없나"라며 이 같이 말했다.

김 변호사는 "명태균 건도 당신이 열심히 키워줬다. 언론이 좋아하는 프레임으로 나대며 나불거렸다"라며 "모두가 당신이 민주당 2중대로 앞장서서 압박을 해준 덕에 민주당이 자신있게 일사부재의 원칙도 무시해가며 수차례 반복하여 특검법을 찍어대었던 것이다. 결국 둘 다 무죄"라고 주장했다.

그러면서 김 변호사는 "대통령 탄핵 시키면 '내가' 1짱먹고 대통령 될 수 있을 줄 알았나"라며 "명태균 묻은 윤석열, 오세훈, (이준석) 다 날리면 '내가' 원탑될 줄 알았나"라고 반문했다.

김 변호사는 이어 "페친이었던 한동훈 씨가 저 차단해서 글 못보실건데 누가 전해달라"며 "사과는 꼭 하라고. 그게 인간된 도리라고"라고 촉구했다.