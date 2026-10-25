해군 박기현 교관, 1만 시간 무사고 비행…조종사 378명 양성

현역 19년 6개월·교관 15년…6개 기종 운용한 베테랑

해군 역사상 처음으로 1만 시간 무사고 비행 기록을 세운 헬기 조종사가 나왔다.

주인공은 해군항공사령부 609교육훈련전대 소속 박기현(59) 비행교육교관이다.

25일 해군에 따르면 박 교관은 지난 23일 교육훈련 비행을 통해 누적 1만 시간 무사고 비행을 달성했다. 1992년 해군 헬기 조종사로 비행을 시작한 지 34년 만이다.

▲지난 22일 해군항공사령부 609교육훈련전대 소속 박기현 비행교육교관이 목포기지 주기장에서 교육 비행을 앞두고 기념사진을 촬영하고 있다.ⓒ해군항공사령부 제공

해상 비행은 육상과 달리 지형지물 등 시각적 참조점이 부족하고 해무를 비롯한 기상 변수도 많아 고도의 집중력과 숙련도가 요구된다.

특히 임무에 따라 고도 500피트(약 152m) 이하, 속도 60노트(시속 약 111㎞) 이하에서 장시간 비행해야 하는 경우도 있어 철저한 안전 관리가 필수적이다.

경북 포항 출신인 박 교관은 한국항공대학교 항공운항학과를 졸업하고 1991년 6월 해군 사관후보생 84기로 임관했다.

이후 현역 조종사로 19년 6개월간 복무하며 해상 작전비행 임무를 수행했다.

2010년 해군 소령으로 예편한 뒤 이듬해 해군 비행교육 교관으로 임용돼 후배 조종사 양성에 나섰다.

지난 15년간 박 교관이 교육한 헬기 조종사는 해군 347명, 해병대 28명, 공군 3명 등 모두 378명이다.

훈련헬기 OH-23GT를 시작으로 500MD, ALT-Ⅲ, UH-60, UH-1H, Bell-505 등 6개 기종을 조종하며 현장 경험을 쌓았다.

교관으로서 전문성을 인정받아 2016년부터 2018년까지 3년 연속, 2022년에도 해군항공사령부 최장비행 교관으로 선발됐다.

박 교관은 “1만 시간이라는 기록은 매 순간 기본을 지키려는 마음뿐 아니라 함께 비행한 조종사와 관제사, 정비사 등 지상에서 지원해준 많은 전우가 있었기에 가능했다”며 “앞으로도 정예 헬기 조종사 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.