이원택 지사, 익산 국화축제 찾아 농업인·자원봉사자 격려

이원택 전북특별자치도지사가 25일 ‘제23회 익산 천만송이 국화축제’ 현장을 찾아 농업인과 자원봉사자 등 행사 관계자들을 격려하고 관람객들과 소통했다.

이 지사는 이날 익산 중앙체육공원에 마련된 휴게음식존과 고구마 테마존, 농업홍보관 등을 둘러보며 축제 운영 현황을 살피고 관계자들의 의견을 들었다.

실내전시관에서는 국화 분재작품과 전북자치도농업기술원이 육성한 국화 신품종을 관람하고 품종 개발 성과와 농가 보급 현황을 확인했다.

농업기술원이 마련한 신품종 전시관에는 다양한 꽃 색깔과 형태를 지닌 국화 신품종 및 우수계통 40점가량이 전시됐다. 관람객을 대상으로 품종 선호도 평가도 진행됐다.

전북자치도농업기술원은 지난 20년간 국화 신품종 육성 연구를 통해 모두 33품종의 품종보호권을 확보했으며 도내 누적 보급면적은 6.7㏊에 이른다.

올해 익산 천만송이 국화축제는 ‘글로우 익산(GLOW IKSAN), 보석처럼 새롭게 빛나는 익산’을 주제로 지난 23일 개막해 11월 1일까지 열흘간 열린다.

중앙체육공원을 비롯해 신흥근린공원과 익산역 일원에서 국화 전시와 야간경관, 농특산물 판매, 체험프로그램 등을 선보인다.

이 지사는 “축제를 위해 정성을 쏟아주신 농업인과 자원봉사자 등 관계자 여러분께 감사드린다”며 “이번 축제가 도민과 관광객들에게 가을의 즐거움을 선사하고 지역에 활력을 더하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.