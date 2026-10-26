주진우 "김혜경 황제골프"…靑 "허위사실 보도 언론, 엄중 책임"

청와대는 26일 국민의힘 주진우 의원이 제기한 이재명 대통령의 배우자 김혜경 영부인의 골프 관련 주장에 대해 "사실에 근거하지 않은 일방적 주장"이라고 했다.

아울러 주 의원의 주장을 보도한 언론을 향해선 "검증 책임을 방기하는 행위"라며 "엄중히 책임을 묻겠다"고 했다.

홍보소통수석실은 언론 공지를 통해 "사실에 근거하지 않은 정치인의 일방적 주장을 최소한의 사실 확인도 없이 받아쓰는 '따옴표 보도'는 언론의 검증 책임을 방기하는 행위"라고 했다.

또한 "'따옴표 보도' 방식은 허위사실 보도의 면책특권이 아니"라며 "의혹을 제기한 정치인뿐 아니라 이를 검증 없이 확산하는 언론에도 그에 상응하는 책임이 따른다"고 했다.

그러면서 "확인되지 않은 주장을 사실인 양 보도하거나 허위사실을 유포하는 행위에 대해서는 엄중히 책임을 묻겠다"며 거듭 "보도에 신중을 기해주기 바란다"고 했다.

앞서 주 의원은 이날 오전 페이스북에 "10월 20일 김혜경 여사는 유명 프로골퍼를 대동하고 황제 골프를 쳤다"고 주장했다.

그는 "영상과 증거를 확보했다"며 관련 사진을 첨부하고 "태릉CC에서 프로 골퍼로부터 황제 레슨을 받으며 3인 골프를 즐기고 대통령 전용 황제 클럽하우스도 열었다"며 이같이 주장했다. 또한 국회 국정감사에서 동영상을 공개하겠다고 예고했다.

그러면서 "이재명 가족의 군 시설 사적 이용은 범죄"라며 "(골프를 친) 그날은 역삼동 화재로 19명의 인명 피해가 났다. 부천 소방관 영결식 바로 다음 날"이라고 했다.