대전 택시 기본요금 11월부터 4800원…3년 만에 500원 인상

▲대전 꿈돌이택시 ⓒ프레시안DB

대전지역 택시요금이 3년여만에 인상된다.

대전시는 운송원가 상승과 택시업계 경영난 등을 반영해 오는 11월1일부터 택시요금을 조정한다고 밝혔다.

중형택시 기본요금은 현행 4300원에서 4800원으로 500원 오른다. 기본거리는 1.8㎞에서 1.65㎞로 150m 줄어든다.

거리요금은 100원당 132m에서 125m로, 시간요금은 100원당 33초에서 29초로 단축돼 이용객의 실제 요금부담은 더 늘어날 전망이다.

모범·대형택시 기본요금도 3㎞ 기준 5500원에서 6000원으로 500원 인상된다. 다만 거리·시간 요금은 기존 수준을 유지한다.

이번 인상은 2023년 7월 이후 3년여 만이다.

운송원가 분석 용역에서는 13.5%의 인상요인이 제시됐으며, 택시업계는 12.1% 인상을 요구했다.

대전시는 시민 부담과 물가 영향을 고려해 중형택시 11.4%, 모범·대형택시 2.8%의 인상률을 확정하고 교통위원회와 소비자정책위원회 심의를 마쳤다.

일반택시 노사는 요금인상에 따른 운수종사자 소득 안정과 근로여건 개선을 위해 운송수입금 기준을 6개월간 현행대로 유지하기로 합의했다.

대전시는 요금인상에 맞춰 친절·안전 운행 지도와 법규 위반 단속 등 서비스 관리도 강화할 계획이다.

박승원 대전시 교통국장은 “요금인상에 걸맞은 서비스 개선이 이뤄지도록 친절하고 안전한 운행 환경을 조성하겠다”고 말했다.