[속보] "한동훈 고1 딸이 노트북 50대 기증?"…국수본부장 "비상식적·법과 원칙 따라 철저 수사"

한동훈 무소속 의원 딸의 '허위 스펙' 부실 수사 의혹에 대해 경찰청 국가수사본부장과 중대범죄수사청장이 당시 수사에 미흡한 점이 있다는 지적에 공감을 표했다.

홍석기 경찰청 국가수사본부장은 26일 국회 행정안전위원회 종합감사에 출석해 윤건영 더불어민주당 의원이 "고등학교 1학년생이 노트북 50대를 기증하는 게 가능하다고 생각하느냐"고 묻자 "상식적이진 않다고 생각한다"고 답했다.

윤 의원은 "고교생(한동훈 의원 딸)이 노트북 50대를 기증했다는 것 자체가 '부모 찬스'"라며 "당시 경찰이 사건을 암장하고 부실 수사한 것"이라고 주장했다.

한 의원 딸은 미국 대학에 합격하는 과정에서 허위 봉사활동 스펙 등을 활용했다는 의혹을 받아 경찰 수사를 받았으나 무혐의로 결론이 난 바 있다.

윤 의원은 "애당초 윤석열 정부 경찰은 이 사건을 수사할 생각이 없었던 것"이라고 주장했고, 홍 본부장은 "이 부분에 대해서는 최근에 다시 고발장이 접수됐기 때문에 확인하겠다"며 "말씀하신 내용을 유념해 법과 원칙에 따라 철저히 수사하도록 하겠다"고 했다.

김지용 중수청장도 정춘생 조국혁신당 의원이 "경찰과 검찰의 한 의원 딸 수사 무마에 대한 진상 규명이 필요하다는 데 동의하느냐"고 묻자 "네"라고 답했다.

정 의원이 "이 사건에 대해 압수수색은 0회, 고발인 조사만 6차례 했으며 한 의원과 그 자녀에 대한 소환 조사와 서면 조사 없이 배우자에 대한 서면 조사만 1회 한 것은 너무 한 것 아니냐"고 지적하자 김 청장은 "예, 그렇습니다"라고 답했다.

"경찰과 검찰이 스스로 알아서 수사하지 않은 암장처럼 보인다"는 지적에도 김 청장은 "일부 그렇게 보이는 부분이 있다"고 답했다.

정 의원은 "한 의원 딸의 봉사활동 기록에 아직 하지도 않은 활동이 기재돼 있고, 국제고 재학 중 1년도 안 되는 기간에 법학·경제학·AI공학 등을 총망라한 논문 9편을 썼다는 게 상식적으로 이해되지 않는다"고 지적하며 수사를 거듭 촉구했다.