핸드볼경기장 투표지 247만장 반출 완료…이의 제기 700장 추가 조사

공개검증을 마친 6.3 지방선거 송파지역 투표지 247만 장의 핸드볼경기장 반출이 완료됐다.

투표지가 올림픽공원 핸드볼경기장으로 이송된 지 146일 만이다.

이날 선거관리위원회는 밤새 실시한 검증 결과 이상이 없는 것으로 확인된 투표지 상자 420개를 이날 오전 6시 18분께부터 바깥으로 이송했다.

검증 과정에서 문제가 있다고 판단된 투표지 상자는 13개였다. 이는 이태한 특검팀이 확보했다.

앞서 특검은 전날 오전 11시 49분부터 이날 오전 0시 36분까지 약 13시간에 걸쳐 투표지 검증 작업을 이어갔다.

검증 이후 곧바로 투표지 이송이 예정됐으나 국민의힘 의원들이 투표지 이송을 저지해 실제 투표함 반출까지는 6시간가량이 추가 소요됐다.

▲29일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 전날부터 진행된 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 선관위 특검의 투표지 공개 검증과 투표함 반출이 끝난 뒤 경기장 앞 경찰 기동대 통제선 밖에 일부 시위대가 모여 있다. ⓒ연합뉴스

이번 검증에서 추가 분석이 필요하다고 판단된 투표지는 약 700여장으로 분류됐다. 접힌 자국 없이 빳빳하다는 등의 이유로 참관단이 문제를 제기한 투표지 등이 여기에 포함된다.

이들 투표지는 국립과학수사연구원에 보내진다. 다만 일부는 특검팀이 추가 분석할 예정이다.

문제가 없다고 판단된 투표지들은 이날 오전부터 경기장 바깥으로 반출돼 선관위가 수도권에 지정한 보안 창고에 보관된다.

이 투표지들은 공직선거법에 따라 당선인 임기 동안 보관된다.

이날 투표지 반출이 완료됨에 따라 시위대가 장기간에 걸쳐 이어간 핸드볼경기장 봉쇄 시위도 끝날 것으로 보인다.

지난 6.3 선거에서 투표용지 부족 사태 등이 발생하자 시위대들은 6월 5일부터 경기장을 봉쇄했다.