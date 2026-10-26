속초항 크루즈 관광객 1만1403명…지난해 대비 146%

강원특별자치도·속초시·강원관광재단이 25일 시번 앙코르호 입항을 끝으로 2026년 속초항 크루즈 7항차 기항지 관광과 입항 행사를 마무리했다.

올해 속초항 누적 크루즈 관광객 수는 총 1만 1,403명으로 집계됐다.

▲크루즈 관광객 . ⓒ강원관광재단

이에 따른 지역 내 소비효과는 약 5억 6,318만 원에 달한다.

지난해 관광객 수 7,800명 기준 대비 146% 실적을 달성했다.

크루즈 관광객 발길은 속초시를 넘어 인접 시군으로 이어졌다.

관광객들은 속초 설악산과 속초관광수산시장을 거점으로 강릉 커피거리, 고성 비무장지대, 양양 낙산사 등 주요 관광지를 방문하는 등 동해안 전역에 경제적 파급효과를 냈다.

강원관광재단은 새로운 테마관광 상품을 선보였다.

실향민 음식을 배워보는 아바이마을 요리교실, 지역 수제맥주 양조장 탐방, 척산족욕공원 체험 등을 상품화했다.

기존 관람 위주에서 벗어나 직접 참여하는 체험형 관광으로 완성도를 높였다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "올해 7차례 입항을 통해 5억 6,000만 원 상당의 지역 소비효과를 거두었다"며 "앞으로도 적극적인 선사 유치 마케팅과 기항지 수용태세 개선을 추진해 속초시가 환동해권 대표 크루즈 거점 항만으로 자리매김하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.