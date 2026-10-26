단국대, 고교생 맞춤형 고용서비스 3년 연속 운영…진로·취업 지원 강화

▲지난 22일 단국대 대학일자리플러스센터가 수원농생명과학고에서 진로특강을 진행하고 있다 ⓒ단국대학교

단국대학교가 경기·충남지역 고등학생들의 진로 설계와 취업역량 강화를 위한 맞춤형 지원을 확대하고 있다.

단국대 대학일자리플러스센터는 고용노동부의 ‘고교생 맞춤형 고용서비스’ 사업을 2024년부터 3년 연속 운영하고 있다고 26일 밝혔다.

이 사업은 직업계고와 일반고 비진학 학생을 대상으로 진로·취업 상담, 개인별 취업지원계획 수립, 직무역량 강화 교육, 기업 탐방, 현직자 멘토링 등을 제공한다.

단국대는 경기·충남지역 교육청과 지자체, 산업체 등과 협력해 프로그램을 운영하고 있으며, 지난해 사업 성과를 인정받아 교육부 장관상을 수상했다.

올해는 인공지능(AI) 활용 진로 설계와 디지털 직무역량교육, 국가직무능력표준(NCS) 기반 취업 특강 등 실무 중심 교육을 강화했다.

충남에서는 지난 7월 천안공업고 학생 203명을 대상으로 AI 진로 설계와 디지털 역량 강화 교육을 진행해 5점 만점에 평균 만족도 4.68점을 기록했다.

이어 8\~10월에는 학생 50여명을 대상으로 공기업 취업대비 NCS 특강을 운영했다.

경기지역에서는 수원농생명과학고 등 4개 직업계고와 협력하고 있다. 지난 20\~22일에는 수원농생명과학고 3학년 학생 69명을 대상으로 진로 설계와 시간 관리, 실천계획 수립 등을 지원했다.

유현실 단국대 대학일자리플러스센터장은 “대학의 진로·취업 지원 전문성과 지역 협력망을 바탕으로 고교생 맞춤형 고용서비스를 강화하겠다”며 “지역 교육기관 및 산업체와 협력해 청년들의 성공적인 노동시장 진입과 지역 인재 양성에 기여하겠다”고 말했다.