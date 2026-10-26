수도권 76.8% "입주 의향"…춘천시, 전국 1호 은퇴자마을 속도

춘천시가 전국 1호 은퇴자마을 조성을 위한 정책 논의를 구체화했다.

춘천시는 26일 춘천ICT벤처센터에서 2026 춘천 은퇴자마을 정책포럼을 열고 춘천형 은퇴자마을의 미래와 성공 전략을 논의했다.

▲2026 춘천 은퇴자마을 정책포럼. ⓒ춘천시

이번 포럼은 내년 3월 은퇴자마을 조성 및 운영에 관한 특별법 시행과 내년 하반기 예정된 국토교통부 시범사업 공모에 대비해 춘천시만의 특색을 담은 은퇴자마을 조성 방향을 모색하고자 마련했다.

육동한 춘천시장을 비롯해 허영 국회의원, 강원특별자치도의회·춘천시의회 의원, 의료·복지·도시계획 분야 전문가, 관계 공무원 등 100여 명이 참석했다.

포럼에서는 해외 사례부터 은퇴 이후 새로운 삶의 방식, 초고령사회에 대응한 주거 모형까지 다양한 논의를 진행했다.

▲2026 춘천 은퇴자마을 정책포럼. ⓒ춘천시

김원 서울시립대학교 명예교수는 '미국 실버타운의 사례와 시사점'을 주제로 기조강연을 맡아 정책적 시사점을 짚었다.

석재은 한림대학교 교수는 '은퇴하는 곳이 아니라, 다시 시작하는 도시 춘천'을 주제로 세대공생형 모형의 가능성을 제시했다.

정연우 한국토지주택연구원 글로벌연구센터장은 '초고령사회에 대응한 은퇴자마을 조성 방안'을 통해 중산층 고령자를 위한 주거·복지 복합모델을 제안했다.

춘천시는 지난 3월 기본계획 및 타당성 검토 용역에 착수했다.

지난 7월 수도권과 강원권 은퇴(예정)자 1,000명을 대상으로 실시한 설문조사에서는 응답자의 76.8%가 춘천 은퇴자마을 입주 의향이 있거나 조건에 따라 입주를 검토할 수 있다고 답했다.

▲2026 춘천 은퇴자마을 정책포럼. ⓒ춘천시

춘천형 은퇴자마을은 55세 이상 은퇴 세대를 대상으로 주거·의료·문화·체육·복지 기능을 결합한 복합 정주단지를 조성하는 사업이다.

춘천시는 강원대학교병원, 한림대학교춘천성심병원 등 지역 의료 기반과 수도권 접근성을 강점으로 은퇴 정주 모델을 구축하고 있다.

춘천시는 이번 포럼에서 제시된 전문가 의견을 진행 중인 용역에 반영해 사업 완성도를 높일 계획이다.

육동한 춘천시장은 "이번 포럼은 춘천시가 전국을 대표하는 은퇴 정주 도시로 도약하기 위해 지혜를 모으는 자리였다"며 "귀중한 의견들을 반영해 춘천시를 인생 제2막을 펼칠 수 있는 살기 좋은 은퇴자 정주 도시로 만들어 가겠다"고 말했다.