하이트진로 전주공장, 지역 환경정화·소상공인 판촉 지원 ‘상생 행보’

하이트진로 전주공장이 지역 환경을 정비하고 소상공인의 판로 확대를 지원하는 등 지역사회와의 상생을 위한 사회공헌 활동에 나섰다.

하이트진로 전주공장은 23일 임직원들이 참여한 가운데 전주 세병공원과 송천동 주요 상권 일대에서 환경정화 및 지역 소상공인 판촉 지원 활동을 펼쳤다고 밝혔다.

이번 활동은 지역사회의 쾌적한 환경 조성에 기여하는 한편, 경기 침체로 어려움을 겪는 지역 소상공인들의 매출 증대와 지역경제 활성화에 힘을 보태기 위해 마련됐다.

이날 전주공장 임직원들은 세병공원을 비롯해 송천동 상권 주변을 돌며 무단 투기된 생활 쓰레기와 거리 곳곳에 방치된 폐기물을 수거하는 등 환경정화 활동을 진행했다.

이어 주요 음식점과 상가를 직접 방문해 하이트진로 제품을 알리고 판촉 및 홍보 활동을 벌였다. 특히 임직원들은 지역 업주들과 현장의 애로사항을 나누며 소상공인과의 실질적인 상생 방안을 모색했다.

▲ⓒ하이트진로 전주공장

하이트진로 전주공장 관계자는 “지역사회의 일원으로서 깨끗한 생활환경을 조성하고 지역 소상공인들에게 조금이나마 힘이 되기 위해 이번 활동을 마련했다”며 “앞으로도 지역사회와 지속적으로 소통하면서 환경 보호와 소상공인 지원을 연계한 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.

하이트진로 전주공장은 앞으로도 환경 보호와 지역 상권 활성화를 중심으로 지역사회에 실질적인 도움이 될 수 있는 사회공헌 활동을 지속해서 추진할 계획이다.