프랑스 식음료 브랜드 22개 한자리에…‘푸드익스피리언스 코리아 2026’ 개최

▲ '푸드익스피리언스 코리아 2026'가 26일 주한 프랑스대사관에서 열렸다. ⓒ프레시안(문상윤)

프랑스의 다양한 식재료와 식음료 브랜드를 국내에 소개하는 전문전시회가 서울에서 열렸다.

프랑스무역투자진흥청 비즈니스프랑스는 26일 서울 서대문구 주한 프랑스대사관에서 ‘푸드 익스피리언스 코리아 2026’을 개최했다.

올해 5회째를 맞은 이번 행사는 한·불 수교 140주년을 기념해 역대 최대 규모인 22개 브랜드가 참여했다.

전시회는 식음료 수입·유통업계와 호텔·레스토랑·카페 등 외식업계 관계자를 대상으로 한 기업 간 거래(B2B) 방식으로 진행됐다.

전시 품목은 오일과 소스, 유제품, 제과·제빵 원료, 파스타, 트러플, 캐비어, 보타르가, 커피와 음료 등으로 구성됐다. 국내에 아직 정식 수입되지 않은 브랜드도 소개돼 새로운 유통 협력 가능성을 모색했다.

프랑스 남부옥시타니 지역경제개발청 아독(AD’OCC)도 농식품기업 대표단을 이끌고 참가해 지역 특산 식재료를 선보였다.

▲ 26일 주한 프랑스대사관에서 열린 '푸드익스피리언스 코리아 2026'에서 조우람 셰프가 테이스팅 메뉴를 설명하고 있다. ⓒ프레시안(문상윤)ⓒ프레시안(문상윤)

올해 처음 마련된 베버리지 코너에서는 시그니엘 서울 ‘바 81’의 김지유 수석 바텐더가 프랑스산 시럽과 과일 음료 등을 활용한 무알코올 음료를 시연했다.

건축가 김중업이 설계한 대사관 김중업관에서는 프랑스 식재료를 활용한 ‘브랜드 아틀리에’가 세 차례 진행됐다.

조우람 셰프는 옥시타니 지역 식재료를 활용한 테이스팅 코스를, 최민규 셰프는 보타르가와 파스타 요리를 선보였다. 프랑스 요리학교 페랑디 파리의 스테판 자킥 셰프는 전통요리 키슈로렌을 다양하게 응용하는 과정을 시연했다.

조 셰프는 “프랑스 식문화의 특징은 고급스러운 음식을 일상에서도 쉽게 즐길 수 있도록 한다는 점”이라며 “프랑스식 재료는 맛이 깔끔하고 정제돼 있으며 어느 하나 지나치게 튀지 않는 것이 장점”이라고 설명했다.

행사장에서는 1903년부터 제분업을 이어온 프랑스 기업 레물랭 파밀리오의 밀가루로 만든 식빵과 캉파뉴, 크루아상 등도 전시됐다.

비즈니스프랑스 관계자는 “한·불 수교 140주년을 맞아 참가 브랜드와 프로그램을 확대했다”며 “국내 수입·유통 및 외식업계가 새로운 협력과 메뉴 개발 가능성을 찾는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.