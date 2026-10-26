광명시, 지진·가스누출·정전 복합재난 대비 '2026 안전한국훈련' 실시

경기 광명시가 26일 시청 재난종합상황실과 삼천리 광명 열병합발전소에서 ‘2026년 재난대응 안전한국훈련’을 실시했다고 밝혔다.

지진으로 인한 발전소 가스 누출, 화재, 인근 지역 정전 및 시설 붕괴 등 복합재난 상황을 가정해 진행된 이번 훈련에는 광명소방서, 광명경찰서, 한국전력공사 광명지사 등 15개 유관 기관과 자율방재단, 의용소방대 등 시민단체 인원 180여 명, 장비 32대가 동원됐다.

▲재난대응 안전한국훈련 모습 ⓒ광명시

광명소방서의 긴급구조종합훈련과 연계해 이뤄진 이날 훈련은 시청 재난종합상황실의 토론훈련과 발전소 현장훈련으로 이원화해 진행됐다.

재난종합상황실에서는 재난안전대책본부를 가동해 주민 대피, 피해자 지원, 기반시설 복구 방안을 점검했으며, 발전소 현장에서는 삼천리 자위소방대의 초기 대응을 시작으로 광명소방서 긴급구조통제단의 화재 진압 및 인명 구조 활동이 이어진 뒤 각 기관별 피해 수습·복구 작업이 펼쳐졌다.

또한 시는 재난현장 통합지원본부를 중심으로 현장 대응체계를 점검하는 한편, 피해자 가족 지원 전담팀과 재난 피해자 지원센터 운영 훈련을 병행해 재난 발생 초기 대응부터 복구·지원에 이르는 전 과정을 검증했다.

박승원 시장은 “시민의 생명과 일상을 지키기 위해서는 실전 같은 훈련과 관계기관 간 긴밀한 공조가 필수적”이라며 “앞으로도 재난 대응 역량을 꾸준히 강화해 시민 안전을 빈틈없이 지키겠다”고 밝혔다.