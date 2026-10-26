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2026년 10월 26일 19시 14분
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울진군의회 승진 인사
26일 자
◆ 5급 승진
△민정의 지방시설사무관(전문위원)
◆ 6급 승진\
△윤호기 지방행정주사(의사홍보팀장)
주헌석
기자
juju6119@naver.com
대구경북취재본부 주헌석 기자입니다.
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