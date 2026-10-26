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울진군의회 승진 인사

26일 자

주헌석 기자(=울진)  |  기사입력 2026.10.26. 17:39:20

◆ 5급 승진

△민정의 지방시설사무관(전문위원)

◆ 6급 승진\

△윤호기 지방행정주사(의사홍보팀장)

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주헌석

주헌석 기자

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대구경북취재본부 주헌석 기자입니다.

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