밀양 매운맛 보여 줄께요~

경남 밀양시가 지역 특색을 살린 매운맛 콘텐츠로 미식관광 활성화에 나선다.

시는 오는 31일부터 11월 1일까지 삼문동 밀양강변 일원에서 '2026 밀양 매운맛 축제'를 연다.

이번 축제는 밀양시가 처음 선보이는 체험형 미식관광 행사로 관광진흥과를 중심으로 차별화된 프로그램과 행사장 구성에 공을 들였다.

메인무대에서는 공연과 코미디쇼·2030 청춘파티 등 다양한 프로그램이 펼쳐진다. 매운맛을 달래줄 디저트와 휴식 공간인 '릴렉스존'도 마련해 방문객들이 먹거리와 체험·공연을 함께 즐길 수 있도록 했다.

▲'밀양 매운맛 축제' 홍보물. ⓒ밀양시

이경숙 관광진흥과장은 "밀양에서 처음 개최하는 매운맛 축제인 만큼 지역 특산물과 다양한 매운맛 콘텐츠를 결합해 차별화된 축제를 만들기 위해 많은 준비를 했다"고 하면서 "불닭볶음면을 생산하는 삼양식품과 무안 맛나향고추 등 지역 자원을 활용해 방문객들에게 색다른 미식 경험을 선사하겠다"고 밝혔다.

이 과장은 또 "이번 축제가 지역 상권과 연계한 소비 확대와 관광 활성화로 이어지도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

그러면서 "'매운맛의 성지 밀양'이라는 차별화된 관광 브랜드를 구축해 밀양의 새로운 관광 매력을 널리 알리겠다"고 강조했다.