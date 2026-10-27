안산 대부황금로 4차로 확장 착공…2028년 12월 완공 목표

경기 안산시가 대부도의 주요 간선도로인 대부황금로 확장 공사에 본격 착수하며 주말 교통정체 해소에 나섰다.

안산시는 지난 27일 ‘대부황금로 확·포장공사 2단계 1구간’ 기공식을 열고 공사를 시작했다고 밝혔다. 이번 사업은 북동저수지 입구부터 동주염전 입구까지 2.8㎞ 구간을 기존 2차로에서 4차로로 확장하는 공사다.

▲대부황금로 4차로 확장 공사 기공식 ⓒ안산시

총공사는 2028년 12월 준공을 목표로 추진되며, 현재 공정률은 5%다. 시는 이번 확장을 통해 병목현상을 완화하고 주민 이동 편의와 관광지 접근성을 크게 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

아울러 시는 공사 기간 중 통행 불편을 최소화하는 한편, 후속 2·3구간의 보상비 확보 및 행정절차를 신속히 추진해 착공을 앞당길 방침이다. 이와 함께 장골1길 연결도로, 당전마을 진입로, 대남로·대선로 확·포장 등 대부도 내 주요 도로 사업도 연계 추진한다.

이민근 시장은 “대부황금로 확·포장공사는 대부도 주민들의 오랜 숙원 사업”이라며 “공사 기간 시민 불편을 최소화하고 사업이 차질 없이 추진되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.