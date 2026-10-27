평창군 어린이·사회복지급식관리지원센터, 로컬푸드 체험부스 운영

상지대 산학협력단에서 위탁 운영하는 평창군 어린이·사회복지급식관리지원센터(센터장 이미남)는 24일 평창전통민속상설공연장에서 평창군가족센터가 주관한 ‘신나는 가족운동회’에 참여해 ‘로컬푸드를 활용한 키캡 만들기 체험부스’를 운영했다.

이번 프로그램은 지역주민들이 평창군 로컬푸드를 친근하게 접하고, 지역 농산물에 대한 관심과 이해를 높일 수 있도록 마련됐다.

ⓒ상지대

어린이와 보호자가 함께 참여하는 체험형 활동으로 구성해 가족이 로컬푸드를 색다른 방식으로 경험할 수 있도록 했다.

체험부스에서는 로컬푸드를 활용한 키캡 만들기 활동을 진행했다.

참여자들은 직접 작품을 만들며 지역 농산물을 친숙하게 접했으며, 가족이 함께 체험하는 과정에서 소통할 기회도 가졌다.

이와 함께 센터 SNS 태그 이벤트를 운영해 센터의 활동을 알리고 행사 참여자들의 관심을 유도했다.

특히 로컬푸드를 활용한 키캡 만들기는 지역 농산물을 일상 속에서 친숙하게 접할 수 있도록 기획된 활동으로, 지역주민들이 평창군 로컬푸드에 관심을 갖는 계기를 마련했다.

이를 통해 지역 농산물의 가치를 알리고, 로컬푸드와 건강한 식생활의 연관성을 생각해 볼 수 있도록 했다.

이미남 센터장(상지대 식품영양학과 교수)은 “가족이 함께 참여하는 체험 활동은 어린이들이 지역 농산물과 건강한 식생활에 친근하게 다가갈 수 있는 좋은 기회”라며 “앞으로도 지역사회와 연계한 창의적이고 지속가능한 프로그램을 통해 지역주민과 소통하고, 건강한 식생활 교육문화를 조성해 나가겠다”고 밝혔다.

평창군 어린이·사회복지급식관리지원센터는 앞으로도 지역사회와 협력해 로컬푸드의 가치를 알리고, 어린이와 지역주민이 건강한 식생활의 중요성을 이해하고 실천할 수 있도록 다양한 체험 및 교육 프로그램을 운영할 계획이다.

상지대학교 산학협력단은 기술사업화·창업보육·기업협력·지역 위탁 운영을 수행하고 있다. 최근 원주영상미디어센터 운영, 원주·평창 급식관리지원센터 사업, 지역 기업 간담회와 창업기업 네트워킹 등을 추진하고 있다.