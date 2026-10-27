삼척시, 국토부 2027년 수소도시 조성사업 공모 선정

삼척시는 27일 국토교통부에서 주관하는 2027년 제5기 수소도시 조성사업 공모에 최종 선정됐다고 밝혔다.

수소도시 조성사업은 ‘수소를 주에너지원의 하나로 사용하는 도시를 조성하는 사업’으로 도시 내 주거, 교통, 산업 등 생활 및 산업 전반에 수소활용을 목적으로 한다.

ⓒ삼척시

시는 수소 R&D 특화도시 준공 이듬해인 2024년부터 수소 시범도시의 본사업인 수소도시 조성사업의 준비를 시작해 기본계획 및 사업계획을 수립하여 관계기관에 사업계획을 설명하고 지역 내 필요성을 주장해 왔다.

2023년 준공된 수소타운하우스를 삼척시청 소속 직장운동경기부 선수의 숙소로 사용함으로써 사후 활용 부분에서 높은 점수를 받았다.

이러한 성과를 바탕으로 2027년 제5기 수소도시 조성사업에 선정된 삼척시는 국비 200억 원, 지방비 200억 원을 재원으로, 수소 R&D 특화도시의 시범사업을 확장해 주거분야를 넘어 산업분야로 수소도시 모델을 확장할 계획이라고 밝혔다.

주요 시설계획은 국민체육센터 수영장, 수소타운하우스 등에 연료전지 발전설비를 구축해 시설 내 전기 및 온수를 공급하고, 삼척 수소특화 일반산업단지 내 수소엔진과 수소연료 발전을 합친 복합발전설비를 구축해 단지 내 공공시설에 전기공급을 추진할 계획이다.

또한 백업용 수소저장시설을 구축해 수소생산시설 고장 시 지역 내 수소를 원활히 공급할 수 있는 체계를 갖출 계획이다.

삼척 수소특화 일반산업단지는 근덕면 동막리 일원에 약 14만㎡ 규모로 조성 중이며, 2028년 완공 목표다.

연구개발·시험평가·생산·사업화를 연계한 수소산업 거점으로 육성하고, 수소도시 조성사업과 복합발전·저장시설 구축도 추진하고 있다.

박상수 삼척시장은 “2027년부터 2030년까지 4년간 400억 원의 시설, 장비 등 공사가 발주 예정으로 본 사업을 통하여 지역 내 다수의 생활인구가 유입될 것을 기대하고 있으며, 수소산업을 통해 삼척시의 소멸위기에 대응하고 지역경제를 활성화 하겠다”고 밝혔다.