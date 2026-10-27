이천시, 2027년 주민참여예산 27개 사업 18억원 확정

경기 이천시는 지난 23일 주민참여예산위원회 전체회의를 열고 2027년도 주민참여예산 사업 27건, 총 18억 120만 원 규모를 최종 선정했다고 27일 밝혔다.

이번 회의에서는 분과위원회 검토를 거친 주민제안사업을 대상으로 필요성과 타당성 등을 종합적으로 심의하고, 사업별 우선순위를 고려해 추진 사업을 확정했다.

▲주민참여예산위원회 전체회의 참석자들 기념촬영 ⓒ이천시

선정된 사업은 △시 정책사업 6건 △아동·청소년 참여형 사업 1건 △읍면동 자치계획형 사업 20건이다.

주요 사업으로는 △이천시 버스정류장 환경 및 정보 안내 체계 개선 △부발읍 중심 스마트 안심길 조성 △서희의 길, 서희로, 문화로 걷다 △설봉공원 공중화장실 온수기 설치 등이 포함됐다. 아동·청소년 참여형 사업으로는 ‘365일, 아동이 행복한 안심 놀이터 조성’이 선정됐다.

시는 도시환경과 공원, 교통, 복지 등 시민 생활과 밀접한 분야의 사업을 추진해 주민 의견을 시정에 반영할 계획이다.

나명수 주민참여예산위원장은 “시민들이 제안한 다양한 사업을 살펴보고 우선순위에 따라 최종 사업을 선정했다”며 “주민참여예산제가 시민 의견을 시정에 반영하는 실질적인 참여 제도로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 시는 민선 9기 공약인 주민참여예산제 활성화를 위해 내년부터 시민 참여 기회와 예산 규모를 확대하고, 주민 의견이 실질적인 예산 편성으로 이어지도록 할 방침이다.