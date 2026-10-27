춘천폴리텍 대학발전위원회, 20년 동행 이어 장학금 전달

B&I지식산업센터 김호준 대표, 대진기업(주) 조선모 회장 등 대학발전위원 참여

정부 산하 국책기술대학인 한국폴리텍Ⅲ대학(학장 지경배) 춘천캠퍼스가 27일 교내 융합공학관 1층 열린융복합실습지원센터에서 ‘2026학년도 대학발전위원회 장학금 기탁 및 수여식’을 개최했다.

올해는 춘천폴리텍대학 대학발전위원회가 설립 20주년을 맞은 해로, 위원회는 지난 20년간 대학 발전과 지역 기술 인재 양성을 위해 장학금과 발전기금을 꾸준히 기탁해 왔다.

ⓒ춘천폴리텍대학

지난 6월에는 '함께한 20년, 같이 갈 100년'을 슬로건으로 20주년을 기념하며 대학과 지역사회의 지속적인 협력을 다짐했다.

이날 수여식에는 김호준 대학발전위원회 회장(B&I지식산업센터 대표)과 조선모 대진기업㈜ 회장을 비롯한 대학발전위원회 위원 8명과 대학 관계자들이 참석했다.

대학발전위원회는 재학생 12명에게 총 2180만 원의 장학금과 장학증서를 전달했다.

행사 후에는 위원들이 교내 융복합 캡스톤 프로젝트 작품 전시회를 찾아 학생들이 전공 기술을 바탕으로 구현한 학업성과를 직접 확인하고, 학생들의 도전과 성장을 격려했다.

대학발전위원회 김호준 회장은 "장학금 지원이 재학생들이 자부심을 가지고 학업에 전념하는 데 도움이 되기를 바란다"고 말했다. 이어 "앞으로 다가올 100년에도 지역사회에 이바지할 기술 인재를 양성하는 데 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

한국폴리텍Ⅲ대학 춘천캠퍼스는 춘천시 동산면과 우두상리길에 춘천1·2캠퍼스를 두고, 미디어콘텐츠·에너지설비·전기·전기자동차·AI융합·바이오의약공정 등을 가르치는 고용노동부 산하 국책기술대학이다.

한편, 2027학년도 2년제 학위과정 수시 2차 신입생을 오는 11월 11일부터 11월 27일까지 모집할 예정이다. 자세한 사항은 대학 홈페이지에서 확인할 수 있다.